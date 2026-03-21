Obavijesti

News

Komentari 4
VIDEO Žena u vjenčanici u Tel Avivu hoda skloništima i traži mladoženju: 'Žudim za životom'

Piše Veronika Miloševski
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: REUTERS/PIXSELL

Marom kaže da je s 22 godine nosila vjenčanicu kada se udala u dogovorenom braku u ultraortodoksnoj zajednici, no dodaje da to nije odražavalo njezin pravi identitet

U podzemnoj garaži pretvorenoj u sklonište od bombi u Tel Avivu, dok sirene upozoravaju na opasnost, 34-godišnja Maayan Marom u vjenčanici izvodi joga poze, a bijele cipele ostavlja po strani na betonu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mladenka u skloništu 06:17
Mladenka u skloništu | Video: Reuters

U jeku napetosti i straha od raketnih napada, Marom se kreće između skloništa diljem grada odjevena kao mladenka. Pohađa sate joge, sudjeluje na okupljanjima ili jednostavno boravi među ljudima, pretvarajući skloništa u prostor osobnog izražavanja, ali i, kako kaže, moguće potrage za mladoženjom.

- Izlazim na ulice tijekom rata kako bih pronašla mladoženju. Zato idem na najsigurnija mjesta. Tražiti mladoženju u skloništu od bombi. To je najsigurnije - rekla je Marom uz osmijeh.

U skloništima se nalaze obitelji s djecom, kućnim ljubimcima i osobnim stvarima, a neki s čuđenjem promatraju neobičan prizor dok Marom prolazi, vukući za sobom dugu haljinu. Ideja o nošenju vjenčanice, kaže, nastala je kao način da zadrži osjećaj radosti u nesigurnim vremenima.

- Šetam Tel Avivom, po raznim skloništima, kako bih pronašla mladoženju. I mislim da je vjenčanica nešto jako lijepo. Zašto bih čekala da pronađem mladoženju i organiziram vjenčanje samo da bih osjetila kako je to? Želim to osjetiti unaprijed - rekla je.

Njezina rutina često se odvija između trenutaka prekida. U kafiću naručuje kavu u vjenčanici, a zatim skuplja stvari i zajedno s drugima juri niz pokretne stepenice u sklonište kada se oglasi sirena.

- Ovo je moj način da se osjećam sretno i da osjećam kako žudim za životom kada radim nešto što je dobro za mene. Ima ljudi koji na to gledaju pomalo čudno - rekla je.

Ne obazirući se na reakcije, kaže da slijedi svoje instinkte.

- Neka govore što god žele. Radim ono što osjećam da je ispravno za mene. Svatko tko me vidi kako hodam u vjenčanici i kaže: ‘Kakav bi muškarac htio oženiti ovu čudnu ženu koja hoda u vjenčanici?’. Muškarac kojeg to plaši nije za mene. Ne volim kukavice - rekla je.

Marom kaže da je s 22 godine nosila vjenčanicu kada se udala u dogovorenom braku u ortodoksnoj zajednici, no dodaje da to nije odražavalo njezin pravi identitet.

- Želim osjetiti kako je nositi vjenčanicu koju sama odaberem i u kojoj se osjećam lijepo. Zato sam ovdje, stvaram prilike za sebe. Zašto bih sjedila i čekala? To je kao čekanje Mesije. To nije za mene - rekla je.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026