VIDEO Žestoki udar dronova na rusku luku, odjekuju detonacije, izbio i veliki požar u rafineriji

Ukrajinski dronovi tijekom noći izveli su nove napade duboko unutar ruskog teritorija, pritom pogodivši ključne energetske i lučke objekte, objavili su ruski dužnosnici i mediji.

Prema izvješćima lokalnih vlasti, u luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju došlo je do požara nakon što je pogođen dio lučke infrastrukture. Napad je izazvao evakuaciju zaposlenika, a prema dosad dostupnim informacijama nema ozlijeđenih. Stanovnici su na društvenim mrežama objavili snimke zapaljenih spremnika goriva, dok je neovisni portal Astra ustvrdio da je u plamenu bio plinski terminal u sklopu luke.

Luka Temrjuk jedno je od ključnih ruskih uporišta na Azovskom moru i važno logističko središte za izvoz naftnih proizvoda. U njoj se nalaze terminali za skladištenje i otpremu nafte i ukapljenog plina.

Napad je potvrđen i u Samarskoj oblasti, gdje su stanovnici grada Sizrana prijavili snažne eksplozije u lokalnoj rafineriji. Gradonačelnik Sergej Volodčenjkov kazao je da je grad bio meta ukrajinskih bespilotnih letjelica, ali nije naveo koji su objekti točno pogođeni. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i videozapisi koji navodno prikazuju požar u rafineriji.

Riječ je o rafineriji Sizran, osnovanoj 1942. godine, koja je u vlasništvu državne naftne kompanije Rosneft i godišnje može preraditi oko 8,5 milijuna tona sirove nafte. Objekt je i ranije bio meta ukrajinskih dronova, u okviru široke kampanje Kijeva usmjerene protiv ruske energetske infrastrukture. Ukrajina takve napade naziva “dalekometnim sankcijama”.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je kako je tijekom noći protuzračna obrana presrela i uništila 41 ukrajinski dron, uključujući i jedan iznad Krasnodarskog kraja.

Paralelno diplomatski razgovori o mirovnom planu

Dok se napadi nastavljaju, u Miamiju je održan još jedan krug razgovora o mirovnom planu za Ukrajinu. Ukrajinsko izaslanstvo predvodio je savjetnik za nacionalnu sigurnost Rustem Umerov, koji se sastao s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Izmijenjeni prijedlog sada uključuje 20 točaka, a najosjetljivije teme ostaju status okupiranih teritorija, zamrznuta ruska imovina i sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

Istodobno, Europska unija i dalje raspravlja o korištenju zamrznute ruske imovine. U belgijskoj tvrtki Euroclear nalazi se oko 140 milijardi eura sredstava, a Belgija traži čvrste pravne zaštite prije mogućeg korištenja tog novca za obnovu Ukrajine. Iako Njemačka snažno podupire takvu mjeru, kancelar Friedrich Merz odbio je prijedlog SAD-a da se dio imovine preusmjeri Washingtonu.

