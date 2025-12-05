VIDEO Žestoki udar dronova na rusku luku, odjekuju detonacije, izbio i veliki požar u rafineriji

Obavijesti

News

Komentari 19
Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
1
Foto: X/Screenshoot

Prema izvješćima lokalnih vlasti, u luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju došlo je do požara nakon što je pogođen dio lučke infrastrukture. Napad je izazvao evakuaciju zaposlenika

Ukrajinski dronovi tijekom noći izveli su nove napade duboko unutar ruskog teritorija, pritom pogodivši ključne energetske i lučke objekte, objavili su ruski dužnosnici i mediji.

Prema izvješćima lokalnih vlasti, u luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju došlo je do požara nakon što je pogođen dio lučke infrastrukture. Napad je izazvao evakuaciju zaposlenika, a prema dosad dostupnim informacijama nema ozlijeđenih. Stanovnici su na društvenim mrežama objavili snimke zapaljenih spremnika goriva, dok je neovisni portal Astra ustvrdio da je u plamenu bio plinski terminal u sklopu luke.

Luka Temrjuk jedno je od ključnih ruskih uporišta na Azovskom moru i važno logističko središte za izvoz naftnih proizvoda. U njoj se nalaze terminali za skladištenje i otpremu nafte i ukapljenog plina.

NESTALI U TRENU Pogledajte akciju ukrajinskih 'Duhova': Uništili su MiG-29 i radar na okupiranom Krimu!
Pogledajte akciju ukrajinskih 'Duhova': Uništili su MiG-29 i radar na okupiranom Krimu!

Napad je potvrđen i u Samarskoj oblasti, gdje su stanovnici grada Sizrana prijavili snažne eksplozije u lokalnoj rafineriji. Gradonačelnik Sergej Volodčenjkov kazao je da je grad bio meta ukrajinskih bespilotnih letjelica, ali nije naveo koji su objekti točno pogođeni. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i videozapisi koji navodno prikazuju požar u rafineriji.

Riječ je o rafineriji Sizran, osnovanoj 1942. godine, koja je u vlasništvu državne naftne kompanije Rosneft i godišnje može preraditi oko 8,5 milijuna tona sirove nafte. Objekt je i ranije bio meta ukrajinskih dronova, u okviru široke kampanje Kijeva usmjerene protiv ruske energetske infrastrukture. Ukrajina takve napade naziva “dalekometnim sankcijama”.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je kako je tijekom noći protuzračna obrana presrela i uništila 41 ukrajinski dron, uključujući i jedan iznad Krasnodarskog kraja.

Paralelno diplomatski razgovori o mirovnom planu

Dok se napadi nastavljaju, u Miamiju je održan još jedan krug razgovora o mirovnom planu za Ukrajinu. Ukrajinsko izaslanstvo predvodio je savjetnik za nacionalnu sigurnost Rustem Umerov, koji se sastao s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Izmijenjeni prijedlog sada uključuje 20 točaka, a najosjetljivije teme ostaju status okupiranih teritorija, zamrznuta ruska imovina i sigurnosna jamstva za Ukrajinu.

Istodobno, Europska unija i dalje raspravlja o korištenju zamrznute ruske imovine. U belgijskoj tvrtki Euroclear nalazi se oko 140 milijardi eura sredstava, a Belgija traži čvrste pravne zaštite prije mogućeg korištenja tog novca za obnovu Ukrajine. Iako Njemačka snažno podupire takvu mjeru, kancelar Friedrich Merz odbio je prijedlog SAD-a da se dio imovine preusmjeri Washingtonu.

VIDEO Rusi u Pokrovsku

Pokretanje videa...

Rusi u središtu ukrajinskog Pokrovska 00:08
Rusi u središtu ukrajinskog Pokrovska | Video: 24sata/reuters

