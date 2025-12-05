Pogledajte akciju ukrajinskih 'Duhova': Uništili su MiG-29 i radar na okupiranom Krimu!

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je da je u noći 4. prosinca 2025. provela uspješnu operaciju na okupiranom Krimu, uništivši ruski borbeni zrakoplov MiG-29 i radarski sustav Irtiš. Napadi su izvedeni dronovima dugog dometa, a izvela ih je specijalna postrojba "Prymary" (Duhovi), čime Kijev nastavlja svoju strategiju sustavnog slabljenja ruskih vojnih kapaciteta na strateški važnom poluotoku. Objavljene su i snimke koje navodno prikazuju trenutke napada, na kojima se vidi kako dron cilja i pogađa borbeni avion parkiran na pisti zračne baze Kača, nedaleko od Sevastopolja. Drugi dron pogodio je radarski kompleks u blizini Simferopolja, glavnog grada okupiranog Krima.

'Sustavno slabimo okupatorsku protuzračnu obranu'

U priopćenju objavljenom na Telegramu, [Glavna obavještajna uprava Ministarstva obrane Ukrajine](https://gur.gov.ua/) (HUR) potvrdila je ciljeve i naglasila širi kontekst operacije.

"Specijalne postrojbe HUR-a nastavljaju sustavno slabiti sustav protuzračne obrane okupatora na privremeno okupiranom poluotoku, uništavajući radare, protuzračne sustave, a sada i borbene zrakoplove Ruskih oružanih snaga", stoji u objavi.

Ovaj napad predstavlja značajan uspjeh za ukrajinske snage, koje od 2023. godine sve intenzivnije koriste bespilotne letjelice i projektile za gađanje ciljeva duboko unutar teritorija pod ruskom kontrolom. Uništavanje radara Irtiš, koji se koristi za kontrolu zračnog prometa i podršku protuzračnoj obrani, dodatno otvara prostor za buduće ukrajinske udare.

Je li uništeni lovac bio samo skupa maketa?

Iako je Ukrajina proglasila uništenje aviona velikim uspjehom, vojni analitičari upozoravaju na nekoliko neobičnih detalja koji otvaraju mogućnost da je pogođeni MiG-29 bio neoperativan ili čak visokokvalitetna maketa postavljena kao mamac.

Prvo, čini se da je riječ o rijetkoj i naprednoj mornaričkoj verziji lovca, MiG-29KR ili MiG-29KUBR. Ovi zrakoplovi dizajnirani su za operacije s jedinog ruskog nosača zrakoplova, "Admirala Kuznjecova", koji je već godinama izvan službe i čija je budućnost neizvjesna. Zbog toga je nejasno zašto bi jedan od tih relativno malobrojnih i sposobnih lovaca bio stacioniran na Krimu, pogotovo jer nema dokaza da su aktivno sudjelovali u ratu. Drugo, zračna baza Kača, gdje je avion uništen, primarno se koristi za helikoptere i amfibijske zrakoplove, a ne za borbene lovce. Baza nema ojačane hangare kakvi postoje u obližnjim zračnim lukama Belbek i Gvardejskoje, koje Rusi koriste za svoje taktičke zrakoplove. Satelitske snimke potvrđuju da se avion povremeno pojavljivao na toj lokaciji, što je dodatno potaknulo sumnje da je možda služio kao mamac za ukrajinske napade.

Krim kao ključna meta

Bez obzira na to je li pogođeni MiG-29 bio operativan, ovaj napad potvrđuje rastuću sposobnost Ukrajine da precizno gađa ruske vojne ciljeve diljem Krima. Poluotok, koji je Rusija ilegalno anektirala 2014., ključan je za rusku logistiku i projekciju moći na Crnom moru. Posljednjih mjeseci Ukrajina je izvela niz uspješnih napada na Krimu. U svibnju 2024. američkim raketama ATACMS pogođena je zračna baza Belbek, gdje je oštećeno ili uništeno nekoliko lovaca MiG-31, Su-27 i MiG-29. U rujnu su na istoj bazi Kača uništena dva amfibijska zrakoplova Beriev Be-12, a ranije je pogođen i napredni radar sustava S-400.

Ovi udari dio su šire strategije kojom se želi "omekšati" ruska obrana, poremetiti zapovjedni lanac i učiniti Krim neodrživim za rusku vojsku. Iako je Rusija ojačala protuzračnu obranu oko ključnih gradova poput Sevastopolja i Jevpatorije, ukrajinski dronovi očito i dalje pronalaze put do vrijednih meta. Svaki takav napad, bio on na pravi cilj ili mamac, tjera Rusiju da troši dragocjene resurse na obranu i pokazuje da za njezine snage na Krimu više nema sigurnog mjesta.

