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ALARM U UKRAJINI

Zelenski upozorava: 'Večeras moguć novi veliki ruski napad'

Piše HINA,
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Zelenski upozorava: 'Večeras moguć novi veliki ruski napad'
Foto: Stringer

Zelenski je rekao da je 130 ljudi ozlijeđeno u napadima tijekom noći, za što je upotrijebljeno više od 70 raketa i 650 dronova.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi ruske snage ponovno mogle pokrenuti veliki napad na Ukrajinu u utorak navečer.

"Prema našim obavještajnim podacima, još jedan veliki napad mogao bi se dogoditi večeras", rekao je Zelenski u svome noćnom video obraćanju nakon što su u ruskim vojnim napadima tijekom noći na utorak poginule 22 osobe diljem zemlje.

"Molim vas, ozbiljno vas pozivam da pratite upozorenja za zračnu uzbunu."

Zelenski je rekao da je 130 ljudi ozlijeđeno u napadima tijekom noći, za što je upotrijebljeno više od 70 raketa i 650 dronova.

Rusija je pokrenula nove napade tijekom dana u utorak, upotrijebivši dodatnih 100 dronova.

"Nažalost, trenutačna razina zaliha za našu protuzračnu obranu ne omogućuje nam da presretnemo značajan broj raketa", rekao je.

"Svi partneri zajedno, i svatko u Europi, mora raditi zajedno da osigura da Ukrajina dobije rakete za protuzračnu obranu, potrebne sustave, ključne obavještajne podatke i druge izvore koji mogu spasiti živote", naglasio je.

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