VIDEO Zlatna frizerka iz Požege: 'Prvašiće šišam besplatno, osmijeh mi je najveća nagrada!'

Znam da se prvašići raduju polasku u školu, i ja imam prvašića, pa sam poželjela uljepšati im taj dan, da u novo životno razdoblje uđu uređeni i puni samopouzdanja, rekla nam je Marija Šimunić, vlasnica Frizerskog studija M u Požegi.

Ona u Ulici bana Jelačića 103, Požežani to naselje zovu Sajmište, treću godinu zaredom uoči nastavne godine besplatno šiša prvašiće. Marijino veliko srce oduševilo je sve stanovnike ovog slavonskoga grada.

- Nitko za to do sada nije znao, dok nije izašlo u javnost. Odlučila sam da šišanje bude besplatno cijeli tjedan, do 8. rujna, kad počinje nastava. Mogu reći da sam zadovoljna odazivom, uspijevam uskladiti šišanje prvašića s već dogovorenim terminima, ima nas dvije i uspijevamo pružiti uslugu i mušterijama koji su se ranije najavili i ovim mladim, nadam se, novim klijentima - kaže Marija.

Osim što besplatno šiša, vlasnica je pripremila dio školskog pribora za djecu čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja.

- Diskretno pitamo treba li im što, a ako nešto nemamo, to ćemo nabaviti - rekla je Marija te dodala kako razumije roditelje jer osam eura, koliko košta dječje šišanje, potrošit će na nešto drugo.

- Najveća mi je nagrada njihov osmijeh jer u očima im se vidi uzbuđenje, i zato što je blizu početak škole i zbog nove, kako kažu, učeničke frizure. Djevojčice su malo zahtjevnije jer već znaju kakvu frizuru žele, a s dečkima je mnogo lakše. Kad su oni zadovoljni, i ja sam - kaže nam Marija.

Dok su joj djevojčice i dječaci na frizerskom stolcu, rado ih ispituje o školi.

- Dok ih šišam, razgovaramo, govore mi što očekuju u školi, raduju se druženju s vršnjacima, a ponekad razgovaramo i o školskim predmetima, o kojima znaju nešto više oni koji imaju u školi stariju braću i sestre. Njima sad to nije toliko važno, osim da lijepo izgledaju kad uđu u razred u kojem će stjecati prijatelje i usvajati nova znanja. Vjerujem da će im ovo što smo im priuštili ostati u sjećanju cijeli život - kaže Marija dok radi frizuri jednoj djevojčici koja će prvi put sjesti u školsku klupu u ponedjeljak. Naravno, s novom frizurom.

- Prvi školski dan zaslužuje poseban osmijeh i treba ostaviti dobar dojam jer to je nešto novo u njihovu životu, u što treba zakoračiti uredan, sretan i pun samopouzdanja. Ne vjerujem da se itko ne sjeća svojeg prvog dana škole, pa se nadam da će se sjetiti i mene, tete Marije - rekla je Marija te dodala kako se i ona sjeća tog radosnog dana i tako će biti cijeli život.

- Sad im mogu to priuštiti i zašto ne?! Jer znam da ću im uljepšati početak nastave, a njihovim roditeljima koliko toliko pomoći da sve prođe s manje stresa. Pozivam roditelje da mi se slobodno i u diskreciji jave, važno mi je da niti jedno dijete ne osjeti kako su roditelji u potrebi nego da radosno krene u svoje školske avanture. Ovo je moj mali doprinos zajednici i vjerujem kako zajedno možemo učiniti da prvi školski dan bude ispunjen radošću i osmijehom - rekla je ova vrijedna i plemenita poduzetnica.