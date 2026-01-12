VIDEO Zlato opet ruši rekorde: Cijenu pogurala istraga u SAD-u i globalne napetosti oko Irana

Cijena zlata u ponedjeljak je probila povijesnu granicu od 4600 američkih dolara po unci, dok je i srebro dosegnulo nove rekordne vrijednosti. Dramatičan skok potaknut je viješću o pokretanju kriminalističke istrage protiv predsjednika američke središnje banke (Fed) Jeromea Powella, što je izazvalo paniku na tržištima i masovni bijeg ulagača prema sigurnim utočištima. Ovaj potez, koji se smatra izravnim napadom administracije Donalda Trumpa na neovisnost Feda, gurnuo je financijski svijet u stanje povišene neizvjesnosti.

U prijepodnevnom trgovanju u Europi, cijena unce zlata dosegnula je nevjerojatnih 4612,70 dolara, zaključivši dan s rastom od oko dva posto. Srebro je pratilo taj trend još snažnije, uz skok od preko šest posto na rekordnih 84,69 dolara po unci, nastavljajući svoj impresivan rast koji je u posljednjih godinu dana premašio 180 posto.

Politički potres trese financijska tržišta

Okidač za zlatnu groznicu bila je objava američkog Ministarstva pravosuđa o otvaranju istrage protiv Powella zbog njegovog svjedočenja pred Kongresom o projektu renoviranja sjedišta Feda vrijednog 2,5 milijardi dolara. Istraga bi trebala utvrditi je li Powell obmanuo zastupnike o stvarnom opsegu i troškovima projekta.

Međutim, sam Powell je u izvanrednom video obraćanju odbacio optužbe, nazvavši ih "izlikom" i politički motiviranim pritiskom koji proizlazi iz njegovog dugotrajnog sukoba s predsjednikom Trumpom oko monetarne politike.

​- Prijetnja kaznenom prijavom proizlazi iz toga što Federalne rezerve određuju kamatne stope na temelju naše najbolje prosudbe o tome što služi javnosti, a ne usklađivanja s preferencijama predsjednika - poručio je Powell.

Ovaj otvoreni sukob između Bijele kuće i institucije koja bi trebala biti stup financijske stabilnosti izazvao je šok na tržištima. Ulagači strahuju da bi potkopavanje neovisnosti Feda moglo dovesti do destabilizacije američkog gospodarstva, što je automatski povećalo privlačnost zlata kao imovine koja čuva vrijednost u nesigurnim vremenima. Posljedično, američki dolar je oslabio u odnosu na gotovo sve glavne svjetske valute, dok su terminski ugovori za dionice zabilježili pad.

Geopolitičke napetosti dolijevaju ulje na vatru

Drama u Washingtonu ne događa se u vakuumu. Globalna politička scena već je prepuna napetosti koje dodatno potiču potražnju za sigurnim utočištima. Eskalacija smrtonosnih prosvjeda u Iranu, koji prijete stabilnosti cijele regije, te nedavno uhićenje venezuelanskog vođe Nicolasa Madura samo su neki od faktora koji tjeraju ulagače prema plemenitim metalima.

Dodatnu nervozu unose i nepredvidivi vanjskopolitički potezi predsjednika Trumpa, koji je ponovno aktualizirao prijetnje preuzimanjem Grenlanda i doveo u pitanje vrijednost NATO saveza. Analitičari upozoravaju da ova kombinacija institucionalne krize u SAD-u i globalne nestabilnosti stvara "savršenu oluju" za zlato.

​- Ovo je podsjetnik na to s koliko se neizvjesnosti tržišta žongliraju: geopolitika, rasprava o rastu i kamatnim stopama, a sada i institucionalni rizik - izjavila je Charu Chanana, strateginja iz tvrtke Saxo Markets u Singapuru.

Što kažu analitičari: Hoće li zlato dosegnuti 5000 dolara?

Nakon probijanja granice od 4600 dolara, postavlja se pitanje gdje je gornja granica. Većina velikih financijskih institucija sada vidi cijenu od 5000 dolara kao realan cilj u 2026. godini. Banke poput Goldman Sachsa i JP Morgan Private Bank svoje prognoze temelje na očekivanim smanjenjima kamatnih stopa, kontinuiranoj kupnji zlata od strane središnjih banaka predvođenih Kinom i Indijom te snažnom priljevu novca u zlatne fondove.

Pojedini analitičari idu i korak dalje, upozoravajući na ekstremne scenarije. Bogusz Kasowski, osnivač portala Surowcowe.info, tvrdi da bi eventualna vojna akcija Trumpove administracije za preuzimanje Grenlanda od Danske izazvala kolaps NATO-a i "totalno uništenje poretka".

​- U takvom slučaju, 6000 dolara bio bi apsolutni minimum, jer bismo imali preslagivanje cjelokupne politike koja funkcionira od četrdesetih godina prošlog stoljeća - upozorava Kasowski.