Obavijesti

News

Komentari 0
ŠAPTAČICA KORNJAČAMA PLUS+

VIDEO Zna imena svim želvama koje je spasila u Puli: 'Jedna od 40 kila ugrizla me za stražnjicu'

Piše Dijana Marić Odobašić,
Čitanje članka: 4 min
VIDEO Zna imena svim želvama koje je spasila u Puli: 'Jedna od 40 kila ugrizla me za stražnjicu'

Pulska biologinja Karin Spiech (46) više od 20 godina spašava strogo zaštićene gavate želve. Od sigurne smrti spasila je desetke tih morskih bića. Trenutačno brine o 11 kornjača

Strogo zaštićene morske kornjače, glavate želve imaju svoju omiljenu "liječnicu" u Hrvatskoj. Kroz ruke biologinje Karin Spiech (46), koja radi u referentnom Centru za oporavak morskih kornjača u Puli, kroz godine je prošlo preko 200 kornjača. Sve su trebale pomoć. A ona ih zna "u dušu". Karin obožava reptile pa su joj glavate želve prirasle srcu od prvog dana. Od kada je "nogom kročila" na svoj posao iz snova ima samo jednu misiju - spasiti što više tih morskih stvorenja i vratiti ih u more.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala
Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...
NEĆE GA PRODATI

Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...

Dejan Kolenc od starog kamiona iz ‘70-ih napravio luksuzni kamper. S njime uživa na Jadranu. Svi ga žele kupiti, ali nije na prodaju
FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'
ZELENI KAMPER

FOTO Ovo je Shrek, atrakcija s Krka: 'Hrvat mi za njega nudio kuću, a Nizozemac 170.000 €...'

Ovog puta Shrek nije naziv za glavnog lika iz animiranog filma već za kampera koji je ovog ljeta bio prava atrakcija na Krku. Nekad crveni vatrogasni kamion datira još iz 1976. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025