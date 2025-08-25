Pulska biologinja Karin Spiech (46) više od 20 godina spašava strogo zaštićene gavate želve. Od sigurne smrti spasila je desetke tih morskih bića. Trenutačno brine o 11 kornjača
VIDEO Zna imena svim želvama koje je spasila u Puli: 'Jedna od 40 kila ugrizla me za stražnjicu'
Strogo zaštićene morske kornjače, glavate želve imaju svoju omiljenu "liječnicu" u Hrvatskoj. Kroz ruke biologinje Karin Spiech (46), koja radi u referentnom Centru za oporavak morskih kornjača u Puli, kroz godine je prošlo preko 200 kornjača. Sve su trebale pomoć. A ona ih zna "u dušu". Karin obožava reptile pa su joj glavate želve prirasle srcu od prvog dana. Od kada je "nogom kročila" na svoj posao iz snova ima samo jednu misiju - spasiti što više tih morskih stvorenja i vratiti ih u more.
