'Vidio sam Trumpove prevare, laganja Melaniji, 'zlatne tuševe' i kako je varao na izborima'

On nema nikoga kome može povjeriti svoje tajne. Deset godina je imao mene, uvijek sam bio uz njega kad mu je trebalo i pogledajte što mi se dogodilo, napisao je Trumpov bivši odvjetnik Michael Cohen

<p>Bivši odvjetnik i blizak suradnik Donalda Trumpa, Michael Cohen (53) objavio je isječke iz svoje knjige o Trumpu u kojoj otkriva neke prilično skandalozne stvari o američkom predsjedniku, uključujući i to da je svjedočio 'zlatnom tušu'.</p><p>- Osim njegove supruge i djece, poznavao sam Trumpa bolje nego bilo tko drugi - napisao je Cohen.</p><p>Kaže da ga je upravo on nagovorio da se kandidira za predsjednika.</p><p>- Na neki način sam ga znao i bolje nego njegova obitelj, jer sam vidio pravog Trumpa, u strip klubovima, tajnovitim poslovnim sastancima i u raznim drugim situacijama u kojima je pokazao kakav je zaista: varalica, lažov, prevarant, nasilnik, rasist i predator - napisao je Cohen, a izvatke donosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8625259/Cohen-reveals-contents-bombshell-book-Trump-saying-witnessed-golden-showers-tax-fraud.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>U prvom dijelu knjige, Cohen tvrdi da Trump nema pravih prijatelja.</p><p>- On nema nikoga kome može povjeriti svoje tajne. Deset godina je imao mene, uvijek sam bio uz njega kad mu je trebalo i pogledajte što mi se dogodilo - nastavlja Cohen.</p><p>Knjiga sadrži Cohenova priznanja o nekim vlastitim nedjelima zbog kojih je osuđen na tri godine zatvora.</p><p>- U Trumpovo ime sam vršio pritisak na građevinare, uništavao poslovne partnere, lagao Melaniji kako bih prikrio njegove afere i maltretirao i vikao na one koji su bili prijetnja Trumpovom usponu.</p><p>- Ja nisamo bio svjedok samo njegov uspona, veći i aktivni sudionik: Od zlatnih tuševa u seks-klubu u Las Vegasu, poreznih prijevara, preko dogovora s korumpiranim dužnosnicima bivšeg Sovjetskog saveza, pa sve do ušutkavanja bivših ljubavnica - priznaje Cohen.</p><p>Kad spominje 'zlatni tuš' to svakako podsjeća na 'Dosje Steele' u kojem se navodilo da Vladimir Putin ucjenuje Trumpa snimkom iz Moskve na izboru za Miss Universe 2013., kada je navodno doveo prostitutke u sobu i gledao ih kako mokre po njemu, a radilo se navodno o istoj sobi i istom krevetu u kojem su spavale Obame. Trump je u više navrata demantirao da se to dogodilo.</p><p>Međutim, Cohen kaže da je sve počelo u Las Vegasu, kada je bio s njim u klubu The Act u kojem izvođači na pozornici simuliraju mokrenje, te da je u tom klubu dogovorio da se natjecanje za Miss Universe, obzirom da je on vlasnik licence, preseli u Moskvu.</p><p>Cohen nastavlja da Trump doista jest surađivao s Rusima, ali ne na tako sofisticiran način kako to misle njegovi protivnici.</p><p>- Znam da istraga Roberta Muellera nije bila lov na vještice. Trump je varao na izborima uz podršku Rusije, jer je stalno pobjeđivanje bez obzira na cijenu njegov poslovni i životni model.</p><p>Cohen kaže kako se Trump Putinu predstavljao kao jedan od njegovih korumpiranih oligarha milijardera. </p><p>- To pouzdano znam jer sam osobno sudjelovao u razgovorima i obavještavao njegovu djecu o svim novostima. Čak i kao kandidat za predsjednika, bezočno je lagao američkoj javnosti da nema nikakve veze s Rusijom - tvrdi Cohen.</p><p>Kaže kako je deset godina bio osoba od najvećeg Trumpovog povjerenja te da je Trump bio prva osoba s kojom bi se čuo ujutro i posljednja s kojom bi se čuo navečer.</p><p>- Znam da u njegovom ormaru ima jako puno kostura jer sam ih ja osobno tamo sakrio - kaže Cohen</p><p>Cohen zatim kaže i kako se bojao da će ga Trumpovi pristaše ubiti nakon svjedočenja pred Kongresom.</p><p>- Predsjednik me nazvao štakorom i tvitao o meni i mojoj obitelji bijesne optužbe. Primio sam više stotina prijetnji smrću emailom i preko telefona, a kad je Trump rekao da bi 'mogao nekoga ubiti na Petoj aveniji i izvući se s time', mislio je doslovno na mene.</p><p>Cohen kaže da je uvjeren da Trump zna da mu slijedi zatvor, nazivajući to karmom nakon što je tijekom predsjedničke kampanje pozivao da se u zatvor strpa Hillary Clinton.</p><p>Štoviše, Cohen smatra da Trump želi doživotno ostati predsjednikom kako bi izbjegao zatvor te dodaje kako se Trump 'nikada ne šali'.</p><p>Uvjeren je da će svi ovi skandali koji sad izlaze u javnost samo nastaviti izlaziti i dalje i da će biti sve gori i gori.</p>