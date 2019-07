'Vidio sam Željka kako leži na podu. Iz uha mu je kapala krv'

Bio sam u kafiću toga dana i tu su bili Stjepanović, Buneta, konobar i još jedan čovjek. Buneta je Mati cijelo vrijeme dobacivao opaske, provocirao, pokazivao agresiju, spominjao mu majku. Nikad ga takvog prije nisam vidio, uvijek bi bio veseo i zapjevao kad bi popio. Taj dan bio je pijan kao letva, zanosilo ga je u hodu i jezik mu se petljao. Nudili smo da ga odvedemo doma, no nije htio. U jednom trenu on i Mate su se zakačili i ja sam ih razdvojio rekavši da se smire i da nisu djeca. Kada se Mate vratio iz WC-a, Buneta ga je lupio šakom u glavu. Ja sam tad krenuo prema izlazu kada sam začuo tupi udarac. Okrenuo sam se i vidio Željka na podu. Iz uha mu je kapala krv. Okrenuo sam ga na bok i izvukao mu jezik, konobar je zvao hitnu, a Mate mi pomogao da ga stavimo u vozilo hitne. Osobno nisam vidio nikakvu barsku stolicu - kazao je svjedok u nastavku suđenja Mati Stjepanoviću (38) iz Novog Vinodolskog, koji se na riječkom Županijskom sudu nalazi pod optužbom da je prije godinu i pol dana u novljanskom kafiću teško ozlijedio 68-godišnjeg sugrađanina koji je pet dana kasnije umro u bolnici. Stjepanović se tereti za 'tešku tjelesnu ozljedu s posljedicom smrti', kazneno djelo za koje mu prijeti kazna od tri do petnaest godina zatvora.

Kada je sudac svjedoka upozorio da se iz njegovog iskaza dobiva dojam da ne govori potpunu istinu, što je zakonom kažnjivo, a budući da postoje svjedoci koji tvrde kako je okršaj sa stolicom morao vidjeti jer se u tom trenu nalazio u neposrednoj blizini napadača i žrtve, svjedok se prisjetio kako je kasnije čuo od konobara da je Stjepanović, navodno, barskom stolicom udario Bunetu, no da on to osobno nije vidio te da o tome kasnije nitko, u malom mjestu Novom Vinodolskom, gdje se praktički svi poznaju, nije previše pričao.

Naime, netom nakon kobnog okršaja, a po dolasku Hitne, 'vrtjela' se priča kako je pokojni Buneta u kafiću pao te pri tom ozlijedio glavu. Tek kada se shvatilo da se radi o teškim i moguće kobnim ozljedama, istina o sukobu među stalnim gostima kafića, isplivala je na vidjelo.

Podsjetimo, fizički obračun, koji je za ishod imao smrt 68-godišnjeg Željka Bunete iz Novog Vinodolskog, bio je 16. studenog 2017. godine, oko 17 sati, u novljanskom caffe baru Grotte. Stjepanović je optužen da je delikt počinio nakon što je između njega i Bunete došlo do verbalnog i fizičkog sukoba. Točnije, nakon kratkog verbalnog prepucavanja Buneta je šakom udario u zatiljak Stjepanovića, nakon čega je isti dohvatio drvenu barsku stolicu i njome udario Bunetu u glavu.

Buneta je pao na leđa na pod kada je konobar kafića nazvao Hitnu pomoć koja ga je odvezla u riječku bolnicu gdje je, unatoč naporima liječnika da mu spase život, pet dana kasnije umro. Ispostavilo se da je u sukobu u kafiću zadobio vrlo teške ozljede tj. prijelom baze lubanje i nagnječenje mozga. Stjepanovića riječko Županijsko državno odvjetništvo tereti da je "olako smatrao" da po Bunetu neće nastupiti smrtna posljedica.

Suđenje se nastavlja u četvrtak.