Vidjeli su jednu jugo zastavu na Povorci ponosa, ali ne i tisuće ustaških simbola na Hipodromu

HDZ se prošlog lipnja jako uzbudio oko jugoslavenske zastave koja se pojavila na Povorci ponosa u Zagrebu. Toliko se uzbudio da je oko nje čak izgradio kampanju za lokalne izbore u Zagrebu. I ne samo to, tu jednu (1) jugoslavensku zastavu stavio je na preizborne jumbo plakate i njome oblijepio čitav Zagreb.

Ali nije vidio tisuće ustaških simbola i nije čuo pola milijuna ljudi kako izvikuje ustaški pozdrav na koncertu Marka Perkovića Thompsona.

Mislav Herman, HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba, ovoga proljeća u zagrebačkoj kampanji objašnjavao je kako "nešto što je ovim mladim ljudima na Zagreb Prideu možda bilo ‘cool i fora‘, zapravo je nespojivo jer su ljudi istospolne orijentacije u bivšoj Jugoslaviji bili zakonom sankcionirani", a nije zaboravio spomenuti ni da je "pod tom zastavom izvršena i agresija na Republiku Hrvatsku i počinjeni su brojni zločini nad hrvatskim vojnicima i civilima".

Nije se oglasio oko ustaških simbola.

"Bizarni aktivizam"

Zato je njegov kolega eurozastupnik Tomislav Sokol prošlog proljeća nakon Povorke ponosa optužio "moderne i uljuđene možemovce da marširaju uz obilježja jugoslavenske komunističke diktature", dok je sam premijer Andrej Plenković upozorio kako je isticanje jugoslavenske zastave na Povorci ponosa "bizarno i u suprotnosti s logikom".

"Kad se jedna manifestacija koja je krenula kao izraz solidarnosti pretvori u vrstu aktivizma koji je sada institucionaliziran", naglasio je tada Plenković, "onda je to politički skup koji očito ide korak dalje, fasciniran valjda ikonografijom Jugoslavije".

Ni on ove subote nije imao problem s ustaškom ikonografijom i ustaškim pozdravom.

Tri slatke riječi

Dapače, "moderni i uljuđeni" Plenković susreo se s Thompsonom prije koncerta, pozirao s njim i uzeo autogram za sebe i svoju djecu, a onda se nakon koncerta rugao oporbi i svima koji se čude zbog pozdrava "Za dom spremni", što su za njega "samo tri riječi jedne pjesme".

Nedavno je to bila operna arija.

HDZ je nakon koncerta izbjegavao spomenuti ijedan slučaj isticanja ustaške ikonografije ili neprimjerenog znakovlja, ignorirajući činjenicu da je to manje bio glazbeni događaj, a više "politički skup koji je fasciniran ikonografijom" NDH i Katoličke crkve.

Ili da parafraziramo Plenkovićeve riječi, Thompsonov koncert se iz glazbenog događaja "pretvorio u vrstu aktivizma koji je sada institucionaliziran".

Protiv Hrvatske

Mislav Herman upozoravao je da je pod jugoslavenskom zastavom izvršena i agresija na Republiku Hrvatsku i da su počinjeni brojni zločini nad hrvatskim vojnicima i civilima, ali nitko od HDZ-ovaca nije našao za shodno spomenuti da su pod pozdravom ZDS ubijani brojni civili, Židovi, Srbi, Romi, pa i Hrvati. Da, i homoseksualci.

Prošlog lipnja Plenković je prigovarao Možemo! i organizatorima Povorke ponosa da "na europskoj razini govore protiv hrvatske politike i miniraju ostvarenje strateških ciljeva Hrvatske".

Međutim, nije ga zasmetala činjenica da je Thompsonov koncert pokrenuo lavinu negativnih komentara u europskim medijima.

HDZ-u smeta jedna (1) jugoslavenska zastava na skupu podrške ljudskim pravima i seksualnim manjinama, ali ne vidi tisuću ustaških simbola na skupu koji evocira kulturu i ideologiju koje je direktno, pa čak i militantno, suprotstavljena ljudskim pravima, seksualnim manjinama, istospolnim brakovima i svemu što se kosi s onime što je Thompson nazvao "kršćanskim korijenima".

Dvije vrste ljubavi

Povorka ponosa, sa zastavom ili bez nje, promovirala je ljubav i zajedništvo bez ideoloških i svjetonazorskih barikada, što se ne bi moglo reći za sudionike Thompsonova koncerta.

Njihova ljubav doseže samo do prava drugih da konzumiraju svoju ljubav. Ili da realiziraju svoje pravo da budu jednaki u hrvatskom društvu. Desnica promovira ljubav i zajedništvo u svojim redovima, dok traži slaganje ili pokornost kod drugih.

Plenković i HDZ-ovci trudili su se miroljubivu Povorku ponosa proglasiti jugoslavenskim i komunističkim proizvodom, te optužiti Možemo! da promovira represivni sustav i podržava one koji su izvršili agresiju na Hrvatsku.

To je, za Plenkovića i njegove HDZ-ovce, bila jugoslavenska i komunistička, aktivistička, politička, neeuropska, čak i protuhrvatska manifestacija.

Ali Thompsonov skup obilježen ustaškom simbolikom, ekstremističkom ideologijom i fundamentalističkim svjetonazorom običan je izraz ljubavi, zajedništva, domoljublja, ponosa i slobode.

Uperen mač

Kad je Thompson poručio mladima na koncertu kako je "Hrvatska sada u pravim rukama" i pozvao ih da "nastave biti budni" te da "preuzmu Hrvatsku potpuno i naprave je ponosnu i lijepu kao u snovima", uperio je svoj prst, mač i križ u smjeru sudionika Povorke ponosa.

Jer to su Jugoslaveni, komunisti, liberali, ljevičari, globalisti, feministi, homoseksualci, transrodni, a protiv njih se Thompsonova kršćanska, HDZ-ova, katolička i biskupska Hrvatska, zemlja klečavaca i molitelja, šatoraša i branitelja, treba boriti.

Jugoslavenska zastava je hrvatska prošlost, baš kao što smo vjerovali da su to i ustaški simboli i ideologija. No sudeći po stavovima HDZ-a i porukama Thompsona i njegovih sponzora, to je hrvatska sadašnjost, a možda i budućnost.