VIDEO Strava u SAD-u: Dijete (2) ostavili u vrućem autu 7 sati. 'Roditelji su vrištali od bola...'

Vrištali su od bola i muke. Majka se srušila na zemlju, a suprug ju je tješio. Oni su sjajni roditelji. Vidjela sam da puno vole svoje kćeri, rekla je susjeda američkim medijima. Ona je opisala detalje strašnog zločina koji se u utorak dogodio u New Jerseyju gdje su roditelji zaboravili na kćer (2) u automobilu te je ona nakon sedam sati preminula zbog vrućine.

Novinski helikopter WABC-a snimio je majku u trenutku kada je saznala da je njezina dvogodišnja kći preminula nakon što je satima bila ostavljena u automobilu na temperaturama od 90 stupnjeva. Izbezumljenu majku odveli su vozilom hitne pomoći, rekli su susjedi za NBC New York.

Djetetovi roditelji nisu bili svjesni da su dijete ostavili u užarenom automobilu ispred svoje kuće, sve dok im policija nije pokucala na vrata. Vrištali su od bola i muke, ispričala je susjeda Treana Huntley za WABC.

- Čula sam oca kako nekontrolirano vrišti, a onda je i majka počela zapomagati i jecati. Bilo je bolno čuti tu bol od druge majke. Ne bih to nikome poželjela - dodala je.

- Kako se to može dogoditi? Kako možeš zaboraviti na dijete? U redu, svi smo zaboravni, zaboravio sam i ja stvari u autu. Ali kako možeš zaboraviti dijete? - pitao se drugi susjed.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dijete je pronađeno u autosjedalici na stražnjem dijelu sive Honde Civic, nešto poslije 14.20 sati u utorak, rekli su tamošnji dužnosnici. Susjed koji se našao u trenutku nesreće pokušao je oživjeti curicu, no proglasili su je mrtvom na licu mjesta, otkrili su.

Ured tužitelja okruga Somerset rekao je da je "u tijeku daljnja istraga kako bi se utvrdilo točno vrijeme koliko je dijete bilo u vozilu i okolnosti vezane uz događaje koji su doveli do ovog incidenta."

Ovo je 22. po redu smrtni slučaj ove godine zbog posljedica vrućine u SAD-u.

- Ovo je vrsta tragedije koja ne diskriminira. To je u mnogim slučajevima povezano s neuspjehom pamćenja mozga - rekla je Sue Auriemma iz organizacije Kids and Car Safety, za NBC New York.

- Nažalost, najgora pogreška koju roditelj može učiniti je da misli da se to njemu ne može dogoditi - istaknula je.

