Vidović i Štimac su najočitije žrtve Pavlekove mreže. Izbačeni su iz repke 'jer nije bilo novca'

Godina je 2021., Matej Vidović gonjen ljubavlju prema skijanjem i inatom nastupa na Svjetskom skijaškom kupu. Za to je potrošio svoju ušteđevinu. Starta 52., i završava na 12. mjestu. Ostvaruje tadašnji rezultat karijere. Iz publike ga gleda i Vedran Pavlek, direktor hrvatske skijaške reprezentacija koji ga je samo pola godine ranije izbacio. Kao razlog je Hrvatski skijaški savez naveo loše rezultate i ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom.

- Skijat ću dok vidim da to ima smisla, odnosno dok budem imao novca. A to će vjerojatno biti samo ova sezona jer teško je nabaviti novac - rekao je Vidović kad su ga izbacili.

I bio je u pravu. Teško je nabaviti novac ako navodno čak 40 posto novca koji se slije u blagajnu za skijanje završi u džepu jednog čovjeka. Ili licima tri žene kojima je Vedran Pavlek navodno platio plastične operacije. Ili u vili na Ibizi. Vidović, slalomski prvak Hrvatske, tad je ponovno dobio pozivnicu za reprezentaciju. I opet je zbog istih razloga izbačen 2023. godine.

- Matej nije ostvario ciljeve. Nažalost. On je sjajan dečko, ali tvrdoglav u krivom smjeru. Radi samo slalom, a nije htio niti kad je bio možda trenutak testirati skije. Troši silnu, silnu energiju, i on i tata i pomoćna trenerica Matilda Šola, a nažalost ide korak ili čak i dva unatrag. Nekad mi ga je žao gledati koliko se muči, a nema u svemu tome rezultata - rekao je tada Pavlek.

I nakon toga, Vidović si opet sam sve financira.

Slično je s Idom Štimac, nasljednicom Janice Kostelić kako su ju zvali. Danas studira medicinu, karijeru je završila kad su ju izbacili.

- Ida je dobra skijašica i na sve to je lijepo reagirala. Drago mi je da će se posvetiti akademskoj karijeri. Planirali smo proširiti reprezentaciju, a na kraju smo zbog korone morali smanjivati i plaće i reprezentaciju - pravdao je Vedran Pavlek njeno izbacivanje iz reprezentacije.

Teško se ne pitati što bi danas bilo da ih 2020. Pavlek nije 'odstranio' jer je procijenio da u njih treba ulagati, ali je trebalo ulagati i u novi bazen kraj vile pa je izabrao vilu. Bi li Zrinka Ljutić u boljim uvjetima, s više treninga na koje nekad ne ode jer iz HSS-a kažu da se nema novca, već postigla što sanja?

- Razmišljao sam čak i o odustajanju od skijanja. Samo serviser vani košta oko 2500 eura na mjesec - rekao je Vidović nakon prvog izbacivanja.

Prema neslužbenim informacijama u Pavlekov džep se u deset godina slilo 25 milijuna eura. Jednostavna matematika kaže da se time može platiti serviser za 833 skijaša cijelu godinu!

Istražitelji navodno vjeruju da je Pavlek svoje mjesto na vrhu lanca osiguravao davanjem honorara raznim ljudima koji ga nisu zaslužili niti su trebali dobiti novce poreznih obveznika. Još manje skijaša koji se potpuno predaju sportu. 'Krao je ali je i nama dao' princip. Naravno da će neki glasno govoriti da mu se ne može sad oduzeti sve dobro što je napravio. No je li dobro ako je na poroznim temeljima? Bi li bilo još bolje da skijašima on i njegovi suradnici nisu oteli 29 i nešto milijuna eura?

- Čitamo po novinama i portalima, ne znam da li da se smijemo ili plačemo. Stvarno je šok. Ovako nešto teško da smo pojmiti mogli. Suludo! Nisam o tome razmišljao jer uvijek su nama govorili da nemaju novca, štednja je, ovo-ono. Naravno, imali smo uvjete, ali smo morali paziti na svaki euro. To su cifre na kojima generacije skijaša mogu skijati bez ikakvih problema. Ako računate da je budžet jednog skijaša tipa Zrinka po sezoni s putovanjima u Ameriku i svime između 150.000 i 200.000 eura, prema ovim ciframa to je kap u moru. A govorim o najboljim sportašima, drugi mogu i s puno manjim iznosom. Svaki sportaš tu izlaže svoju glavu i krvavo se radi. Mi nismo došli tu ni uz pomoć saveza ni ikoga, do 17. godine smo išli potpuno sami. I onda kad vidite da se netko tako ponaša, to je šok - rekao je Amir Ljutić za Novu TV.

'To su cifre na kojima generacije skijaša mogu skijati bez ikakvih problema.' Ako su sumnje Uskoka točne, Pavlek i ekipa su te generacije pokrali.