Vidović Krišto u Sabor došla bez maske, ali samo na slobodni govor, kada ju ni ne mora nositi

U Saboru vrijedi novi režim rada, a nošenje maski postalo je obveza. Dok je to bila preporuka, Vidović Krišto odbijala ju je nositi, no sad će ipak tu odluku poštovati. Za govornicom ju ne moraju nositi zbog pleksiglasa

<p>Zastupnica Domovinskog pokreta, <strong>Karolina Vidović Krišto</strong>, u srijedu je u Sabor došla samo kako bi iznijela svoj slobodni govor. Za govornicu je stala bez maske, a tamo ju zastupnici ni ne trebaju nositi obzirom da im je postavljen pleksiglas. Nakon svakog govornika pleksiglas i govornica se dezinficiraju.</p><p>A Vidović Krišto je nakon svog govora došla do svog mjesta, uzela torbu i odmah izašla van iz sabornice bez maske. Podsjetimo, jedino ju je ona u srpnju odbijala nositi, dok je to bila samo preporuka, zahtijevajući da joj se znanstveno objasni korist od maski pa su je stalno predsjedavajući morali opominjati. Obzirom na povećan broj zaraženih u zemlji, ali i činjenicu da je zastupnik Suverenista, Hrvoje Zekanović, također pozitivan, od sad će onog tko neće nositi masku u saborskim klupama isključiti iz rasprave i udaljiti iz sabornice. Obzirom da želi sudjelovati u raspravama, kako nam je jučer rekla Vidović Krišto, <strong>odluku će poštovati i masku nositi u saborskim klupama. </strong>Novost u radu Sabora je i ta da u sabornici može biti samo 41 zastupnik.</p><p>Vidović Krišto se u slobodnom govoru osvrnula na srpske agresore u Domovinskom ratu i podsjetila kako su na današnji dan prije 29 godina zvjerski ubili novinara Stjepana Penića. Pa se obrušila i na predsjednika SDSS-a Milorada Pupovaca, premijera Andreja Plenkovića, poduzetnika Emila Tedeschija, ali i DORH.</p><p>- Prije 20 godina nestao je i doktor Šreter. <strong>Milorade Pupovče, gdje je doktor Šreter,</strong> je li istina da se tijelo ne može pronaći zato što ga nema, jesu li ga vaši tadašnji kolege spalili kao Penića? Postoje svjedočanstva da su ga bacili divljim svinjama. Jamčili ste da ćete ga dovesti iz srpskih agresorskih ruku za dvojicu srpskih liječnika kojima nije pala dlaka s glave - istaknula dodavši kako je Pupovac dio protuustavne vladajuće koalicije. </p><p>Potom se osvrnula i na stanje u pravosuđu. </p><p>- Najomraženija formulacija u javnom prostoru je neka institucije rade svoj posao, a institucije su okupirane i korumpirane - rekla je te naglasila kako pojedincima to i odgovara. </p><p>- Evo vam i konkretnog primjera kontroverznog poduzetnika, koji ima uporište u bivšem totalitarnom komunizmu, pravi ogledni primjerak komunističke zlatne mladeži. Vladajuća vrhuška nije u svojim pozicijama zbog svog znanja, vještina i sposobnosti već zbog privilegiranosti koje im omogućuje njihovo komunističko porijeklo - kazala je Vidović Krišto <strong>istaknuvši kako govori o Emilu Tedeschiju. </strong></p><p>- Ima pet milijuna i 900 kvadrata lovišta s izravnim pristupom moru na otoku Hvaru, a plaća smiješnu koncesiju od 100.000 kuna godišnje, s tim da su mu Hrvatske šume dužne održavati puteve i šume, a trošak doseže, navodno, oko milijun kuna godišnje - rekla je. </p><p>Porezni obveznici, dodala je, plaćaju Hrvatskim šumama kako bi Tedeschi imao svoje hvarsko carstvo. A procjena je, nastavila je, da plaća 30 puta manju od realne tržišne cijene za takav biser. </p><p>- U 10 godina koncesije, Tedeschi je protupravno prisvojio 30 milijuna kuna - poručila je naglasivši kako je Tedeschi, kao dio duboke komunističke države, zaštićen. </p><p>- U ruci mi je izvješće ureda za sprječavanje pranja novca Državnom odvjetništvu, obavijest o sumnjivim transakcijama. Riječ je o nelegalnim isplatama u visini oko 30 milijuna kuna i ovo je jedan od primjera kako DORH štiti kriminal - istaknula je dodavši kako je zbog utaje poreza država izgubila šest milijuna kuna.</p><p>DORH štiti pojedince, a Hrvatska, istaknula je, krši Europsku pravnu stečevinu.</p><p>- Kao što znamo, utjecaj na pravosuđe je kazneno djelo i za onog tko na njega utječe i za onog tko da na sebe utjecati. Naravno da sam svjesna da će Tedeschijev prijatelj, Andrej Plenković, učiniti sve da zataška ovu aferu, kao što to i inače čini, kao i Milanović u svom mandatu - rekla je.</p><p>Ako bude potrebe, rekla je Vidović Krišto, obratit će se i europskim institucijama. </p><p>- Jer borba za pravdu nema alternativu - rekla je.</p><p>Osvrnula se i na obilježavanje Dna ustanka u Srbu istaknuvši kako još uvijek nije dobila odgovor od Ministarstva financija na što se tamo potrošilo 100.000 kuna. </p><p><strong>Mostov Miro Bulj</strong> naglasio je kako sve više uvozimo, a sve manje izvozimo hranu. Pita se što Vlada poduzima po pitanju praznih sela, koja izumiru. <br/> - Moramo zaštititi domaće proizvođače. Bez sela nema bogate države. Poticaje dijelimo<strong> ljudima koji ne znaju koliko krava ima sisa</strong>, kako ona uopće izgleda, gase se ognjišta, gase se sela, dvije trećine Hrvatske su prazne - naglasio je.</p><p>Osvrnuo se i na rad Stožera i novi režim rada u Saboru. </p><p>- Narod plaća zastupnike koji sad ne sjede u sabornici, a istovremeno je Hrebak iz samoizolacije došao podržati ovu Vladu. On može doći glasati kad fali jedna ruka, ali vi ostali ne možete govoriti, morate biti desetkovani, ne možete iznositi probleme građana koji nas plaća. Mene narod plaća da govorim i da se borim, a ne da budem poslušnik i psić bilo kojeg potpredsjednika i predsjednika - istaknuo je.</p><p><strong>Silvano Hrelja (HSU)</strong> govoreći o jeseni i isteku obustave ovrha za 400.000 građana istaknuo je kako nisu svi oni socijalni slučajevi. </p><p>- Vlada ima baš sve mehanizme da kaže tko je ugrožen, tko ne svojom krivicom plaća kao jamac dug dužnika i koji ne plaća, može sve provjeriti, a tko nije ugrožen. S obzirom da nema nijedne naznake da se to događa, spreman sam predložiti produljenje moratorija još mjesec dana - rekao je.</p><p><strong>SDP-ova Mirela Ahmetović </strong>osvrnula se na otpuštanja u INA-i naglasivši kako je ministar Tomislav Ćorić pobornik tržišne ekonomije kad je riječ o tome, ali ne i kada blagoslivlja izvoz kvalitetne nafte u Mađarsku.</p><p>- O cijeni po kojoj se izvozi, ministar nema pojma, ali on vjeruje da je taj izvoz jako pozitivan i isplativ za Hrvatsku. Više mu tu ne igra uloga tržišna ekonomija - kaže.</p><p>Pad prihoda INA-e, naglasila je, uvjetovan je energetskom kolonizacijom od strane Mađara.</p><p>- INA je izgubila tržišta izvan Hrvatske kao rezultat komercijalne politike MOL-a. Mađari su postigli svoj cilj, INA u zadnjih 10 godina nije ulagala u nove izvore ni u sekundarne izvore proizvodnje, a sve kako bi MOL realizirao politiku mađarske vlade zbog koje je INA-u i preuzela- poručila je dodavši kako Hrvatska ne stoji iza poslovnih interesa INA-e.</p><p><strong>Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog bloka</strong>, govoeći o aferi u kojoj je glavna akterica bivša HDZ-ovka i državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac, istaknula je kako vodi direktno prema ministru gospodarstva Tomislavu Ćoriću i njegovoj ulozi u aferi vjetroelektrane.</p><p>- Jednu od prvih stvari koju je napravio je poništio rješenje i omogućio investitoru da ispuni uvjete koji će mu omogućiti da zadrži status povlaštenog proizvođača električne energije što je rezultiralo time da će oni dobivati po megavatu struje 94 umjesto 43 eura. Saznali smo da je za to lobirala Rimac - poručila je pitavši je li ministar Ćorić bio direktno uključen u ovu aferu i da li je on donio odluku kojom je omogućio CEMP-u da narednih 14 godina prodaje struju po višoj cijeni. </p><p>- Ćorić je namjerno, znajući koje će biti posljedice, oduzeo 1,9 milijardi kuna građanima u narednih 14 godina više nego što bi to trebali platiti - istaknula je.</p><p>- Zašto Vlada, premijer ni Ćorić još uvijek nisu objasnili da li se i na koji način podnijeti odgovornost za ovu situaciju - pita Benčić.</p>