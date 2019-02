'Vidovnjak nam je prije čak 15 godina rekao da je ona ubijena'

Čuo sam se s policajcima, idem sad tamo, želim biti prisutan dok se bude radila obdukcija, rekao nam je rođak Jasmine Dominić (23), istodobno ljutit i tužan.

Zatekli smo ga u njegovu domu u Palovcu, svega nekoliko ulica dalje od kuće u kojoj je u zamrzivaču u subotu pronađeno tijelo za koje se sumnja da je Jasminino. Zbog njezina ubojstva međimurska policija uhitila je i kazneno prijavila njezinu sestru Smiljanu Srnec (45). Njihov rođak ne vjeruje da se sve dogodilo tako kako je izvijestila policija.

- Meni to sve smrdi. Nakon toliko godina da su je našli u kući u škrinji. I da je tamo bila cijelo vrijeme.

Dok je govorio, od nervoze mu je drhtala usnica. Nije se htio predstaviti, no otkrio je da je na slučaju Jasminina nestanka radio čak i vidovnjak, čijeg se imena nije mogao sjetiti.

- Ja sam prije 15 godina angažirao vidovnjaka iz Bjelovara. Riješio je policiji nekoliko slučajeva i mislio sam da može pomoći i oko Jasmine. Rekao je odmah da je ubijena i zakopana te čak lokaciju gdje je zakopana, no tijelo tamo nije nađeno - rekao je.

Na naše pitanje je li policija pretraživala ranije kuću u kojoj je nađeno tijelo, zdvojno je odmahnuo rukom.

- Ma to su oni samo površinski. Tražili su po dvorištu, oko kuće, no u kući očito nisu gledali - ogorčeno kaže i odlazi spremiti se za odlazak do policijske postaje.

Komentara nisu imali ni ukućani iz kuće strave u Palovcu. Zaručnik Smiljanine najstarije kćeri u prolazu je tek kratko dobacio kako zbog istrage ne smiju ništa govoriti te nas zamolio da ih pustimo na miru.

- Obratite se policiji i državnom odvjetništvu, oni će vam sve reći - nervozno je poručio. Iako se očekivalo da će je već u ponedjeljak voditi na ispitivanje u tužiteljstvo, a potom i na sud zbog određivanja istražnog zatvora, varaždinski Županijski državni odvjetnik Darko Galić odlučio je iskoristiti zakonsku ovlast koja mu omogućuje da uhićenoj odredi pritvor u trajanju do 36 sati od trenutka uhićenja. Taj pritvor sudac istrage može produljiti za još maksimalno 36 sati ako je potrebno prikupiti dokaze, no samo za kaznena djela poput ubojstva, za koje je zapriječena kazna zatvora pet godina ili više.