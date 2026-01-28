Obavijesti

USVOJILI REZOLUCIJU

Vijeće Europe upozorava BiH: 'Trebate novu izbornu reformu'

HINA
Vijeće Europe pozvalo je političke predstavnike Bosne i Hercegovine da iskoriste priliku za izradu i provedbu reformi koje će omogućiti ravnopravno političko sudjelovanje svih građana u BiH

Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila je Izvješće o stanju ljudskih prava i institucija u Bosni i Hercegovini i rezoluciju kojima se poziva na sveobuhvatnu izbornu i ustavnu reformi te dokidanje prakse koja jača nepovjerenje između Hrvata i Bošnjaka zbog prijepora oko biranja članova Predsjedništva BiH.

U izvješću Odbora za poštovanje obaveza i angažmana zemalja članica Vijeća Europe, izvjestitelji Zsolt Németh iz Mađarske i Pablo Hispán iz Španjolske naglasili su potrebu za sveobuhvatnim izbornim reformama koje će obuhvatiti presude Europskog suda za ljudska prava u slučajevima Sejdić i Finci i drugi, koje zahtijevaju da se svim građanima BiH omogući kandidiranje na najviše pozicije u zemlji.

Izvješće ističe da je pitanje izbornog zakona, posebno u vezi s Predsjedništvom BiH, "predugo bilo kamen spoticanja između Hrvata i Bošnjaka" u Federaciji BiH. Navodi se da ovakvi prijepori dodatno pogoršavaju nepovjerenje između dviju zajednica, te poziva na pronalaženje rješenje kako bi se nepovjerenje smanjilo.

U četiri navrata je glasovima Bošnjaka za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH biran Željko Komšić, što je izazvalo dodatne političke tenzije između Hrvata i Bošnjaka. 

Takva praksa najavljuje se i na predstojećim izborima ujesen ove godine budući je za tu dužnost kandidaturu najavio Komšićev suradnik Slaven Kovačević.        

Vijeće Europe pozvalo je političke predstavnike Bosne i Hercegovine da iskoriste priliku za izradu i provedbu reformi koje će omogućiti ravnopravno političko sudjelovanje svih građana u BiH. 

