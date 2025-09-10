Obavijesti

News

Komentari 1
HITAN SASTANAK

Vijeće sigurnosti UN-a raspravljat će o izraelskom napadu na Katar

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vijeće sigurnosti UN-a raspravljat će o izraelskom napadu na Katar
Foto: Angelina Katsanis/REUTERS

Katar, uz Egipat i Sjedinjene Države, posreduje u ratu u Gazi između Izraela i Hamasa, premda su pregovori o prekidu vatre mjesecima u zastoju

Vijeće sigurnosti UN-a sazvat će hitan sastanak u srijedu kako bi raspravljalo o izraelskom napadu na vodstvo palestinske organizacije Hamasa u Kataru, doznaje dpa iz diplomatskih izvora. Sjednicu su zatražili Alžir i druge države članice, prema izvorima. Hamas je priopćio da je šest osoba ubijeno u iznenadnom napadu u Dohi u utorak, uključujući sina Halila al-Haje, najutjecajnije osobe islamističkog pokreta u inozemstvu, i njegova šefa osoblja. Katar je osudio napad kao "očito kršenje svih međunarodnih zakona i normi" i "ozbiljnu prijetnju sigurnosti" njegovih stanovnika.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je napad odgovor na smrtonosnu pucnjavu Hamasa u Jeruzalemu u ponedjeljak, u kojoj su dvojica naoružanih pripadnika Hamasa ubila šest osoba, i još jedan napad na vojnike u Gazi.

Katar, uz Egipat i Sjedinjene Države, posreduje u ratu u Gazi između Izraela i Hamasa, premda su pregovori o prekidu vatre mjesecima u zastoju.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je odluku Izraela o napadu na Katar donio premijer Benjamin Netanyahu, a ne republikanski čelnik.

IZ MINUTE U MINUTU Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

"Jednostrano bombardiranje unutar Katara, suverene zemlje i bliske saveznice Sjedinjenih Država koja veoma naporno radi i zajedno s nama hrabro preuzima rizik kako bi ispregovarala mir, ne doprinosi ciljevima Izraela ni Amerike", napisao je Trump na društvenim mrežama.

"Međutim, eliminacija Hamasa, koji je profitirao na bijedi onih koji žive u Gazi, vrijedan je cilj", dodao je.

Nakon napada, Trump je razgovarao s Netanyahuom i s katarskim emirom, šeikom Tamimom bin Hamadom Al-Tanijem.

Uvjerio je katarskog vođu da se "takvo što se više neće dogoditi na njihovu tlu", rekao je Trump, dodajući da se osjeća "vrlo loše" zbog mjesta napada.

Uz brojne muslimanske države napad su osudili čelnici Velike Britanije, Francuske, Turske, Njemačke, Španjolske, Slovenije kao i dužnosnici EU-a i UN-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Poljaci oborili ruske dronove, na sastanku u Varšavi govorilo se o aktivaciji 4. Članka saveza!
DRAMA NA NEBU

Poljaci oborili ruske dronove, na sastanku u Varšavi govorilo se o aktivaciji 4. Članka saveza!

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025