Vijeće sigurnosti UN-a raspravljat će o izraelskom napadu na Katar

Vijeće sigurnosti UN-a sazvat će hitan sastanak u srijedu kako bi raspravljalo o izraelskom napadu na vodstvo palestinske organizacije Hamasa u Kataru, doznaje dpa iz diplomatskih izvora. Sjednicu su zatražili Alžir i druge države članice, prema izvorima. Hamas je priopćio da je šest osoba ubijeno u iznenadnom napadu u Dohi u utorak, uključujući sina Halila al-Haje, najutjecajnije osobe islamističkog pokreta u inozemstvu, i njegova šefa osoblja. Katar je osudio napad kao "očito kršenje svih međunarodnih zakona i normi" i "ozbiljnu prijetnju sigurnosti" njegovih stanovnika.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je napad odgovor na smrtonosnu pucnjavu Hamasa u Jeruzalemu u ponedjeljak, u kojoj su dvojica naoružanih pripadnika Hamasa ubila šest osoba, i još jedan napad na vojnike u Gazi.

Katar, uz Egipat i Sjedinjene Države, posreduje u ratu u Gazi između Izraela i Hamasa, premda su pregovori o prekidu vatre mjesecima u zastoju.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je odluku Izraela o napadu na Katar donio premijer Benjamin Netanyahu, a ne republikanski čelnik.

"Jednostrano bombardiranje unutar Katara, suverene zemlje i bliske saveznice Sjedinjenih Država koja veoma naporno radi i zajedno s nama hrabro preuzima rizik kako bi ispregovarala mir, ne doprinosi ciljevima Izraela ni Amerike", napisao je Trump na društvenim mrežama.

"Međutim, eliminacija Hamasa, koji je profitirao na bijedi onih koji žive u Gazi, vrijedan je cilj", dodao je.

Nakon napada, Trump je razgovarao s Netanyahuom i s katarskim emirom, šeikom Tamimom bin Hamadom Al-Tanijem.

Uvjerio je katarskog vođu da se "takvo što se više neće dogoditi na njihovu tlu", rekao je Trump, dodajući da se osjeća "vrlo loše" zbog mjesta napada.

Uz brojne muslimanske države napad su osudili čelnici Velike Britanije, Francuske, Turske, Njemačke, Španjolske, Slovenije kao i dužnosnici EU-a i UN-a.