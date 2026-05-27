Vijeće Vrhovnog suda RH donijelo odluku o 'švicarcima'

Prošireno vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske u srijedu je donijelo odluku u predmenu kolokvijalno nazvanom 'Konvertirani krediti u švicarskim francima'.

Nakon što odluka bude napisana te otpremljena strankama o njoj će priopćenjem biti obaviještena javnost.

U tjednima, pa i mjesecima prije odluke niz je pitanja na koja su se tražili odgovori, a jedno od njih je kako se biraju suci proširenog vijeća. Sud EU je u srpnju 2024. u predmetu Hann-Invest utvrdio da hrvatski model ujednačavanja sudske prakse nije u skladu s pravom EU. Ključni problem koji je evidentiran je prevelik utjecaj suca evidentičara koji, iako ne odlučuje, može praktično zaustaviti otpremu odluke i vratiti predmet vijeću ako se ne slaže s pravnim stajalištem. Drugi problem je što stranke u postupku ne znaju tko će odlučivati u konkretnom predmetu, provjeriti proceduru i eventualno prigovoriti načinu odabira sudaca.

Poslovnik Vrhovnog suda ne objašnjava kojim se sustavom provodi slučajni odabir, postoji li certificirani algoritam, može li se postupak naknadno provjeriti i kolika je stvarna diskrecija predsjednika odjela ili predsjednika suda u izboru članova vijeća. Upravo je transparentnost sastava vijeća jedno od ključnih pitanja koje je problematizirao i Sud Europske unije u predmetu Hann-Invest.

Redakcija 24sata je u posjedu dvije presude Vrhovnog suda iz siječnja i veljače, u kojima sama sudska vijeća koriste formulacije kakve se dosad gotovo nikad nisu pojavljivale u praksi najviše sudske instance u državi.

Sud u tim odlukama otvoreno govori o "unutarnjim sudskim krugovima", "unutarnjem utjecaju na suđenje", pokušaju stvaranja "privida neujednačene prakse", zadržavanju odluka gotovo dvije godine i ugrozi povjerenja javnosti u pravosuđe. Posebno je osjetljivo to što te tvrdnje ne dolaze iz političkih prepucavanja, nego iz samih presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske.