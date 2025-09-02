Obavijesti

Vijetnam slavi: Masovno dijele novac, puštaju zatvorenike, organizirali veliku paradu

Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Vijetnam je u utorak proslavio 80. godišnjicu proglašenja neovisnosti od kolonijalne vlasti, najvećom vojnom paradom u desetljećima, masovnom podjelom novca i puštanjem gotovo 14.000 zatvorenika

Deseci tisuća ljudi okupili su se na ulicama glavnog grada Hanoija, od kojih je većina nosila crvene majice i držala vijetnamske zastave, u snažnom iskazu nacionalizma u komunističkoj zemlji. Na paradi je predstavljena najnaprednija vijetnamska vojna oprema, uključujući širok raspon tenkova, raketa, helikoptera i borbenih zrakoplova. Tisuće vijetnamskih vojnika i vojnog osoblja iz Kine, Rusije i drugih zemalja sudjelovalo je u proslavi.

"Nepokolebljivi smo u svojoj predanosti obrani neovisnosti, slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše domovine, do svakog svetog centimetra zemlje", rekao je vođa Vijetnamske komunističke partije To Lam otvarajući paradu.

"Ova odlučnost temelji se na ujedinjenoj snazi ​​naše nacije: političkoj, ekonomskoj, kulturnoj, znanstvenoj, tehnološkoj, vojnoj, diplomatskoj i, prije svega, volji našeg naroda“, dodao je.

Nacionalni čelnici i strani dostojanstvenici promatrali su vojnu povorku na trgu Ba Dinh, gdje je 2. rujna 1945. revolucionarni vođa Ho Ši Min objavio svoju povijesnu deklaraciju o neovisnosti. Njegov govor označio je temelj neovisnog Vijetnama nakon gotovo stoljeća francuske kolonijalne vladavine i kratke japanske okupacije tijekom Drugog svjetskog rata, ali Francuzi nisu priznali novu zemlju i vodili su desetljetni rat koji je završio njihovim porazom 1954. godine.

Ceste u središtu Hanoija bile su blokirane tri radna dana zbog proba i glavne parade. Kao dio proslave obljetnice, Vijetnam je prošli tjedan najavio da će podijeliti 100.000 donga (3,80 dolara) svakom od svojih 100 milijuna građana, u potezu bez presedana koji bi zemlju mogao koštati čak 380 milijuna dolara.

Predsjednik Luong Cuong također je prošli tjedan najavio veliku amnestiju za 13.920 zatvorenika koji će biti pušteni prije isteka zatvorskih kazni, uključujući 66 stranaca.

Proslave su se održale i na moru u zaljevu Cam Ranh, gdje je sudjelovala vijetnamska flota podmornica i fregata, uglavnom uvezenih iz Rusije.

