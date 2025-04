Vojna parada: Prošlo 50 godina od kraja Vijetnamskog rata

Vojnom paradom i aeromitingom u srijedu će se u Vijetnamu proslaviti 50. obljetnica pada Sajgona koji je označio konačni završetak višedesetljetnog sukoba, vijetnamsko ministarstvo obrane pozvalo je kinesku vojsku da sudjeluje u vojnoj paradi. Obljetnicom se obilježava ponovno ujedinjenja zemlje 30. travnja 1975. kada je komunistički Sjeverni Vijetnam zauzeo Sajgon, glavni grad Južnog Vijetnama, podržavanog od SAD-a. Sajgon je ubrzo po završetku rata preimenovan u Ho Ši Min u čast i po imenu komunističkog vođe Sjevernog Vijetnama. "Bila je to pobjeda pravde nad tiranijom", rekao je u srijedu vođa Vijetnama i vrhovni vođa zemlje To Lam, povodom 50. obljetnice. "Vijetnam je jedan, vijetnamski narod je jedan. Rijeke mogu presušiti, planine mogu erodirati, ali ta se istina nikada neće promijeniti", naveo je To Lam, moto Ho Ši Mina. U dvadesetogodišnjem sukobu poginulo je oko tri milijuna Vijetnamaca i gotovo 60 tisuća Amerikanaca, od kojih su mnogi bili mladi vojnici.

Pad Sajgona ostao je urezan u sjećanja mnogih, obilježen dramatičnim slikama američkih helikoptera koji su evakuirali oko sedam tisuća ljudi, među kojima su mnogi bili Vijetnamci, dok su se sjevernovijetnamski tenkovi približavali. Posljednji helikopter s marincima poletio je s krova američkog veleposlanstva u Sajgonu 7:53 ujutro 30. travnja. Formalno ponovno ujedinjenje Vijetnama dovršeno je godinu dana kasnije.

Vijetnam i Sjedinjene Države normalizirali su diplomatske odnose 1995. i produbili veze 2023. tijekom posjeta bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena Hanoiju. Ta se veza sada testira prijetnjom razornih carina od 46 posto na vijetnamsku robu koje je predsjednik SAD-a Donald Trump, najavio u travnju. Carine su uglavnom pauzirane do srpnja, a pregovori su u tijeku. No, ako se potvrde, mogle bi potkopati ekonomski rast Vijetnama. Hanoi uz uspostavu odnosa sa SAD-om, održava bliske veze s Rusijom, koja mu je glavni dobavljač oružja. Vijetnam također njeguje bliske odnose s Kinom, unatoč složenoj povijesti koja uključuje nekoliko sukoba i rivalstvo u spornom Južnom kineskom moru. Kina je sada značajan investitor u Vijetnamsko gospodarstvo i izvor mnogih komponenti koje se koriste u proizvodima koji se zatim izvoze u SAD. Naglašavajući otopljavanje odnosa, vijetnamsko ministarstvo obrane pozvalo je kinesku vojsku da sudjeluje u vojnoj paradi. "Ulicama Ho Ši Mina prošetat će 118 vojnika kako bi odali počast međunarodnoj podršci koju je Vijetnam primio tijekom svoje borbe za neovisnost", navode državni mediji. Marširat će uz oko 13.000 vijetnamskih vojnika, policajaca i pripadnika drugih snaga u povorci nakon aeromitinga s ruskim borbenim zrakoplovima i vojnim helikopterima.