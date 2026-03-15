Vijetnamci biraju zastupnike parlamenta, čak 93% kandidata dolazi iz Komunističke partije

Izbori koji se održavaju svakih pet godina i na kojima će 73,5 do 79 milijuna birača izabrati 500 članova Nacionalne skupštine i predstavnike lokalnih vijeća, jedna su od rijetkih demokratskih praksi u strogo kontroliranoj jednostranačkoj državi, gdje o najmoćnijim pozicijama odlučuju visoki komunistički dužnosnici prije glasanja.

Gotovo 93% od 864 parlamentarna kandidata članovi su Komunističke partije, dok je 7,5% neovisnih, prema podacima nacionalnog izbornog vijeća, što je pad u odnosu na 8,5% u 2021. Stranka, koja desetljećima bez konkurencije vlada ovom zemljom na jugoistoku Azije, drži 97% mjesta.

Izbori za vođe vjerojatno u travnju

Parlament, jednodomni, praktički nema ovlasti osporiti ključne odluke stranke, ali povremeno mijenja predložene zakone.

Birači koje je Reuters intervjuirao na biračkim mjestima uglavnom su bili optimistični, izražavajući nadu da će njihovi predstavnici nastaviti modernizirati Vijetnam, čije cvjetajuće gospodarstvo prolazi kroz velike reforme koje je uveo vođa To Lam.

Rezultati izbora bit će objavljeni 23. ožujka, rekao je lokalnim medijima predsjednik parlamenta Tran Thanh Man. Izlaznost je premašila 99% na svakom od posljednjih sedam parlamentarnih izbora, prema državnoj novinskoj agenciji.

Prva plenarna sjednica zakazana je za početak travnja, kada se očekuje da će zastupnici odobriti najviše čelnike države koje je prethodno nominirala stranka, uključujući predsjednika i premijera.

Stranka je potvrdila To Lama za svog glavnog tajnika, najmoćniju poziciju u Vijetnamu, na svom petogodišnjem kongresu u siječnju, kada je također izabrala 19 članova Politbiroa, svog najvišeg tijela za donošenje odluka.

Očekuje se da će stranački dužnosnici formalno objaviti svoje kandidate za vodstvo države prije prve sjednice parlamenta, a Lamovo imenovanje za predsjednika općenito se smatra formalnošću.

Time bi taj bivši šef snaga sigurnosti pet godina i dalje obnašao obje moćne uloge, predsjednika i glavnog tajnika Komunističke partije, usklađujući vijetnamsku političku strukturu s onom susjedne Kine, gdje Xi Jinping također zauzima obje pozicije.

Među kandidatima je nekoliko istaknutih poslovnih lidera koji su članovi stranke, uključujući Nguyen Thanh Tunga, čelnika Vietcombanka, najveće vijetnamske banke po tržišnoj kapitalizaciji, i Le Hong Minha, predsjednika tehnološke tvrtke VNG, koja je vlasnik najpopularnije aplikacije za razmjenu poruka u zemlji, Zalo.