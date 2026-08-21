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NIJE MU PRVI PUT

Vikao i mahao nožem u marini u Trogiru, završio je iza rešetaka

Piše 24sata,
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Vikao i mahao nožem u marini u Trogiru, završio je iza rešetaka
Foto: Policija
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U žurnom postupku je odveden na sud kojem je predloženo da 47-godišnjaku odredi zadržavanje obzirom na opravdanu bojazan da će ponoviti istovrsni prekršaj.

Splitska policija u zatvor je predala 47-godišnjeg ponavljača prekršaja za kojeg su utvrdili sumnju da je u subotu oko 10 sati u ugostiteljskom objektu u marini u Trogiru narušavao javni red i mir na način da je na javnom mjestu nerazgovjetno vikao i mahao nožem dužine oštrice oko 15 cm te je na taj način uznemirio goste objekta. Policijski službenici su ga uhitili i od njega oduzeli nož.

U žurnom postupku je odveden na sud kojem je predloženo da 47-godišnjaku odredi zadržavanje obzirom na opravdanu bojazan da će ponoviti istovrsni prekršaj. Također, sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna, kao i  da mu se trajno oduzme nož.

S obzirom da je 47-godišnjak do sada dva puta pravomoćno kažnjen zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, sud je utvrdio da isti iskazuje posebnu upornost u protupravnom ponašanju i činjenju prekršaja pa mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega su ga policijski službenici predali u zatvor.  
 

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