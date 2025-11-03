Obavijesti

News

Komentari 0
LIJEPA VIJEST

Vikend bez poginulih na hrvatskim prometnicama

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Vikend bez poginulih na hrvatskim prometnicama
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Vikend bez žrtava na cestama, ali s 4693 prekršaja! Najveća brzina 230 km/h, a najviše alkohola 3,4 promila. 19 vozača ponavljača opet uhvaćeno

Proteklog vikenda na hrvatskim cestama nije bilo poginulih osoba, a policija je zabilježila 4693 prekršaja od kojih se gotovo trećina odnosi na prebrzu vožnju, priopćilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije.

Od najtežih prekršaja policija je, pored 1754 slučaja prebrze vožnje, zabilježila 438 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 379 vožnji pod utjecajem alkohola te 198 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Ravnateljstvo policije ističe da je najveća prekoračena brzina od 230 kilometara na sat izmjerena na području Policijske uprave zadarske, dok je na području Policijske uprave virovitičko-podravske izmjerena najveća koncentracija alkohola od 3,4 promila.

Uz to, policija je tijekom vikenda zaustavila i 19 ponavljača najtežih prekršaja koji su počinili isto toliko novih prekršaja. 

Iz tog razloga pet vozača je zadržano u policiji, a protiv 14 vozača je proveden žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU

Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'

Danima nakon tragedije u kojoj je ubijen Aleš Šutara mještani su i dalje šokirani. Romi smatraju da policija ima krivog čovjeka. 'Moj sin to nije napravio', kaže majka osumnjičenog za ubojstvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025