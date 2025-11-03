Vikend bez poginulih na hrvatskim prometnicama

Proteklog vikenda na hrvatskim cestama nije bilo poginulih osoba, a policija je zabilježila 4693 prekršaja od kojih se gotovo trećina odnosi na prebrzu vožnju, priopćilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije.

Od najtežih prekršaja policija je, pored 1754 slučaja prebrze vožnje, zabilježila 438 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 379 vožnji pod utjecajem alkohola te 198 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Ravnateljstvo policije ističe da je najveća prekoračena brzina od 230 kilometara na sat izmjerena na području Policijske uprave zadarske, dok je na području Policijske uprave virovitičko-podravske izmjerena najveća koncentracija alkohola od 3,4 promila.

Uz to, policija je tijekom vikenda zaustavila i 19 ponavljača najtežih prekršaja koji su počinili isto toliko novih prekršaja.

Iz tog razloga pet vozača je zadržano u policiji, a protiv 14 vozača je proveden žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.