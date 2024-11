Idući tjedan promjena. Možda i snijeg! Evo kakav će biti vikend

Vrijeme će danas u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prijepodne magla, sumaglica i niski oblaci, ponegdje se mogu dulje zadržavati. Vjetar slab, duž obale lokalno i umjerena bura, u prvom dijelu dana ponegdje podno Velebita na udare i jaka. Najviša temperatura od 9 do 14, na obali, otocima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 18 do 23 °C, prognoza je to Državno hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Foto: DHMZ

Slično vrijeme možemo očekivati i u petak. Bit će pretežno sunčano dok će prijepodne uglavnom u unutrašnjosti mjestimice biti slabog mraza, magle i niske naoblake. Vjetar će biti slab, na Jadranu ponegdje umjerena bura. Najniža temperatura od -2 do 3, na obali i otocima od 9 do 14 °C. Najviša dnevna između 9 i 12, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 18 do 22 °C.

Foto: DHMZ

Danas je za četiri regije (osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku) označen žuti alarm zbog guste magle koja može smanjiti vidljivost na manje od 200 metara.

Foto: DHMZ

Stabilno vrijeme nastavit će se i u idućim danima, a takav će biti i početak novog tjedna. Ipak, već od utorka možemo računati na oborine i to u drugom dijelu dana. Ta će se oborina pojačati u noći na srijedu, osobito duž Jadrana i u područjima uz Jadran.

Foto: DHMZ

Sa dolaskom hladnijeg zraka sa sjevera postoji mogućnost da će kiša u gorju prijeći u snijeg, prognozira meteorologinja Tea Blažević.