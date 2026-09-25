Vikend uz više sunca i rast temperatura, ali svježa jutra

Petak će u Hrvatskoj biti djelomice sunčan uz promjenjivu naoblaku. Na istoku zemlje lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će ujutro u unutrašnjosti mjestimice biti magle. Na većem dijelu Jadrana prevladavat će sunčano vrijeme, no na jugu će biti oblačnije, uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi.

Vjetar će u unutrašnjosti biti uglavnom slab, uz mjestimičan sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, koja će ponegdje imati i olujne udare.

Najviša dnevna temperatura bit će između 18 i 23 stupnja, a u gorju malo niža.

Subota donosi stabilizaciju vremena i pretežno sunčano vrijeme. Ujutro će u unutrašnjosti mjestimice biti magle, dok će na istoku poslijepodne prolazno biti umjerene naoblake. Vjetar će u većini krajeva biti slab.

Na Jadranu će puhati umjerena, u prvom dijelu dana ponegdje i jaka bura, a poslijepodne će prolazno zapuhati sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura u većini krajeva bit će od 6 do 11 stupnjeva, dok će na obali i otocima biti između 12 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 19 do 24 stupnja.

Prema izgledima vremena za ostatak vikenda, nedjelja će također biti pretežno sunčana. U unutrašnjosti će jutra ostati svježa, uz mjestimičnu maglu, dok će se dnevna temperatura postupno povećavati. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar.

U ponedjeljak će se zadržati uglavnom sunčano vrijeme, iako je lokalno ujutro magla moguća i na Jadranu. U kontinentalnim krajevima vjetar će većinom biti slab, dok će na istoku prolazno zapuhati umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Na Jadranu će i dalje puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak.

Jutarnje temperature tijekom vikenda neće se znatnije mijenjati, dok će dnevne