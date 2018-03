'Viknuo sam supruzi: Ruši se kuća. Uzmi djecu i brzo bježi'

Perica Marjanović (30) i brat mu Ognjen (27) iz Hrvatske Kostajnice jedva su ostali živi nakon što je u utorak došlo do odrona zemlje s brda.

- Kad se počelo rušiti, kat se spojio jedan s drugim. Brat mi je samo viknuo: ‘Nema života, skači!’ Ja sam se zaletio, bacio stvari i skočio s balkona visokog oko 4 metra. Nije da o tom razmišljaš, sve to prođe u djeliću sekunde - ispričao nam je dramatične trenutke Perica.

U doskoku je uganuo nogu te sad hoda sa štakom. Dodaje da je strop pao kraj njega, a tad mu je bilo jasno da će, ako ostane u kući, stradati te da jedino mora iskočiti. Iako teško potresen i neispavan, jučer se prisjetio znakova koji su nagovještavali katastrofu.

Perica Marjanović (na slici lijevo) s bratom se spasio iz kuće koja im se urušila.

- Probudio sam se oko 5 i 15. Osjetila su se blaga podrhtavanja. U 7 ujutro cesta je bila naborana. Oko 10 je već postalo alarmantno. Očekivali smo zapravo malo pukotina i da će sve proći najbolje za nas. Prije je bilo pukotina po brdu, ali ne i po kućama - rekao je Perica.

'Tata je mislio da nas nema'

Izgurao je traktor i išao još pomoći susjedu.

- Brat i ja smo ušli u kuću kako bismo uzeli još neke stvari. Mama je bila u ljetnoj kuhinji i odmah je izašla kad je počelo tutnjati. Tata je bio iza kuće jer smo nešto radili. On je bio u teškom šoku jer nas je vidio kako ulazimo u kuću, ali nije nas vidio kako izlazimo. Kad se kuća srušila, on je mislio da smo nastradali - kazao je Perica.

Kad su se braća kasnije nekako dokopala sigurnog mjesta, njihov otac je ipak uspio polako doći k sebi.

- Nismo baš puzali van, ali smo se, da se izvučemo, morali valjati po blatu i rupama - rekao je Perica, čija je kuća sravnjena sa zemljom.

Braća su se s roditeljima smjestili kod obitelji. Dodali su da su njihova dva psa tri dana ranije osjetila katastrofu. U utorak se jedan pas želio otrgnuti s lanca. Kad je brdo počelo klizati, zemlja je odnijela pse. Nasreću, oba su preživjela te su dobro. Nesreći je svjedočila i obitelj Banja, koja živi u susjednoj ulici.

Čula su se pucketanja

- Prije nego što se brdo srušilo, uspavala sam kćer. Izašla sam i vidjela kako se ruši brdo i kuća. Viknula sam suprugu: ‘Ruši se kuća! Bježi!’ Kad je pogledao, pobjegli smo s djecom na cestu - rekla je Mirjana Banja (35).

Cijelu noć na srijedu čuli su nova pucketanja. Nisu mogli oka sklopiti. Rajko Ćeić i njegova supruga Desanka Pavlović izgubili su jedini dom koji su imali.

– Naša kuća je sva ispucala, nagnula se na stranu i samo je pitanje trenutka kad će se srušiti. Ne daju nam da odemo tamo jer se boje da će nam se nešto dogoditi. Kuća se ne može popraviti, a pitanje je da li će se više moći tamo i graditi. I da se bude moglo, za nas je kasno jer smo oboje stari – rekao je Rajko ne mogavši sakriti suze.

'Imali smo sreće, nije došla južina'

Razine vodotoka na karlovačkom području se spuštaju, Kupa i Korana su u laganom padu.

Ekipe Hrvatskih voda i vatrogasci u naseljima Logorište, Mostanje i Mala Švarča pumpama prebacuju podzemne vode. Brojna naselja su zbog izlijevanja Kupe nizvodno od Karlovca i dalje odsječena, no dobra je vijest što nema poplavljenih kuća.

- Imali smo sreću ovaj put. Snijeg se polako topio, nije došla južina niti kiša. U ovom trenutku osjećamo se jadno, izostavljeni od svega toga. Ovdje smo zarobljeni, živimo kao na otoku, a sva je pozornost usmjerena gore - rekao je mještanin Donjeg Mekušja Vladimir Štrajnger, čija je kuća okružena vodom.

- Hvala Bogu, nije poplavljena niti jedna kuća i to nam je ustvari bio i osnovni cilj. U nedjelju kreću padaline, Hrvatske vode još nemaju gotove prognoze, no s obzirom na trenutno visoke vodostaje, mi ostajemo u stanju u kojem smo bili do sada, već zadnjih deset dana, kao da su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava bez obzira na vodostaje - poručio je gradonačelnik Damir Mandić.