'Nisam mogao vjerovati kad su me optu\u017eili da la\u017eem'

- Ju\u010der kad je to iza\u0161lo dobio sam puno poruka i poziva, iako sam mislio da \u0107e to biti vrhunac, to se promijenilo jutros. Ju\u010der je to, kad sam vidio da su me optu\u017eili da la\u017eem, nisam mogao vjerovati. Ljudi su me ispitivali postoji li snimka - rekao je \u0160imuni\u0107.\u00a0

Obitelj je zabrinuta za njega, ali zasad nije dobio nikakve prijetnje.\u00a0

- To je neizvjesnost. Da \u017eivimo u pravednoj dr\u017eavi ve\u0107 ju\u010der bi pale ostavke i pri\u010da bi bila gotova - poru\u010dio je.\u00a0

Tu\u0161ek je u Saboru rekao kako je to poku\u0161aj diskreditacije, \u0160imuni\u0107 ka\u017ee da on ponovno iznosi la\u017ene stvari.\u00a0

Prije 4 godine rekao mi je 'Ovo je HDZ, nema\u0161 \u0161to razmi\u0161ljati

- Koliko sam vidio, spomenuo je da se nikada prije toga nismo vidjeli. Prije \u010detiri godine sam bio kandidat na lokalnim izborima. On je do\u0161ao tra\u017eiti mene potporu za gradona\u010delnika, da poduprem HDZ. Razgovarali smo. No, to nije bio razgovor jer je on do\u0161ao i rekao: \"Gle, ovo je HDZ, nema\u0161 tu \u0161to razmi\u0161ljati\". Imao sam 25 godina - poru\u010dio je.\u00a0

- Da ja s 25 godina idem na izbore, tre\u0107a sam opcija i ka\u017eem da \u0107e to biti HDZ. Tada mi nije ni\u0161ta nudio, ali taj nastup gdje je ta bahatost... Meni je to odbojno! Ja tu ne vidim argumente. Uvijek volim slu\u0161ati argumente - isti\u010de.\u00a0

Obja\u0161njava kako HDZ vidi njega kao borca za bolju Hrvatsku, ali i potencijal da napada koga oni \u017eele.

- Da radim prljavi posao. Ako ja imam argumente i smatram da netko lo\u0161e radi, spreman sam to otvoreno re\u0107i. Ali mi ne treba netko da mi ka\u017ee koga da napadam kao tre\u0107a, nezavisna strana - poru\u010dio je.\u00a0

Evo ti 25 tisu\u0107a plakata, \u0161to je to ako ne financiranje?

\u0160to se ti\u010de financiranja plakata, \u0160imuni\u0107 je ponovio kako mu je Tu\u0161ek rekao da mu je spreman pomo\u0107i.\u00a0

- \u0160to je to ako ne financiranje? On u snimki ka\u017ee kako on skuplja donacije. \"Ja samo nazovem i to samo ide\", tako je rekao. Nazove privatne tvrtke koje su mu spremne pomo\u0107i kada god treba. \u0160to je to ako ne financiranje, evo ti 25 tisu\u0107a plakata - ka\u017ee.\u00a0

Nudili su mu razne poslove - potpredsjednik i predsjednik skup\u0161tine, ravnatelj Parka prirode... No, za pro\u010delni\u010dke i ravnateljske pozicije potrebni su natje\u010daji.\u00a0

- Da bar netko tko je uhljebljen mene sad slu\u0161a, da ga je bar sad malo sram i da ga ste\u017ee u du\u0161i. Kako bih ja bio ravnatelj Parka prirode Medvednica? Pa ja ni ne raspoznajem gljive! Kako bih mogao pogledati ljude u o\u010di? Pa ne mogu lagati da sam sposoban za to - rekao je.\u00a0

Bahato i uzvi\u0161eno

\u0160imuni\u0107 je objasnio kako je njegov dobar prijatelj zbog takvih stvari oti\u0161ao u Irsku i da ga je pitao mo\u017ee li se takvo \u0161to tamo dogoditi?

- Rekao je da se nema \u0161anse da se to dogodi, ali u Hrvatskoj? Tu je mogu\u0107e - objasnio je.\u00a0

- Od prvog razgovora s Tu\u0161ekom... Bilo je to dosta bahato i uzvi\u0161eno. Kroz godine plivaju afere van. Uhljebljivanje jedno, pa drugo. Moj susjed je uhljebljen u Narodnim novinama, isto je \u010dlan HDZ-a, navodno preko Tu\u0161eka, sve je i\u0161lo preko njega. Ja od travnja pro\u0161le godine se trudim raditi za op\u0107e dobro. Ja otkrijem kakve su razlike u vije\u0107ni\u010dkim naknadama. Cijelu godinu se borim protiv toga i borim se da se to makne i da se sustav promijeni kroz svoje analize i zaklju\u010dke. I onda oni mene zovu na sastanak. No, da budem jasan, zvalo me vi\u0161e stranaka. Oni su mi nudili da budem njihov predstavnik na izborima, no nisu mi nudili ovakve stvari! Zadnji sastanak je bio s HDZ-om i dugo sam gruntao. Zvao me i ministar Malenica, nije mi ni\u0161ta nudio, ali me ispitivao kakve podatke imam. Zaklju\u010dio sam da je najpametnije snimati, za\u0161to? Moglo se dogoditi da su oni mene htjeli namamiti, snimiti me u poku\u0161aju kupnje - objasnio je \u0160imuni\u0107.\u00a0

Snimanje za javno dobro\u00a0

U mailu koji je poslao 24sata je stajalo da je pozvan na sastanak HDZ-a i da bi moglo do\u0107i do kupovine te da postoji mogu\u0107nost i da prihvati ili \u0107e tra\u017eiti neku vi\u0161u stvar. Objasnio je kako je slao taj mail kako odre\u0111eno osiguranje.\u00a0

- Obavijestio sam i da \u0107u vam dati tu snimku. Moglo se i kontra dogoditi. Ja sam sve napravio za op\u0107e dobro - ka\u017ee.\u00a0

Iako je nelegalno snimati nekoga bez tu\u0111eg znanja, jo\u0161 u slu\u010daju Sabo je Vrhovni sud napravio presedan i priznao snimku kao dokaz jer je to\u00a0u\u010dinjeno za javno dobro. To nam je potvrdio i odvjetnik Nobilo.\u00a0

- Ako jedan \u010dovjek ove zemlje, kada je ovo \u010duo, a ako je razmi\u0161ljao da ode van, mo\u017eda \u0107e se priklju\u010diti i ostati boriti. Ako samo jedan \u010dovjek ka\u017ee \"ostao sam radi tebe tu\". Od jutra mobitel zvoni, ljudi mi se zahvaljuju. Ovo nije lako, oni su na kraju razgovora rekli da \u0107emo se na\u0107i za par dana i da prespavam. Ali ja nisam imao \u017eeluca to napraviti, ja sam na taj sastanak i\u0161ao, ali nisam znao da \u0107e se to dogoditi - poru\u010dio je.\u00a0

- Ja nikome nisam uni\u0161tio \u017eivote. Bila je njihova odluka da mi to nude. Oni su zvali na sastanak. Nije mi bilo na kraj pameti da \u0107e se javiti - ka\u017ee \u0160imuni\u0107.\u00a0

Nitko iz institucija ga nije kontaktirao\u00a0

Na pitanje koliko ga dira njihova obrana, \u0160imuni\u0107 je ponovio da bi dali ostavke jo\u0161 ju\u010der da se radi o normalnoj dr\u017eavi. Zasad ga nitko nije kontaktirao iz policije ili DORH-a. Ve\u0107inom ga zovu mediji ili gra\u0111ani, ali institucije ne.\u00a0

- Ako me ne kontaktiraju, ja \u0107u podnijeti prijavu USKOK-u i dati snimku. Mislim da je to normalno poslije ovoga. Nema natrag. Ja sam odlu\u010dio napraviti ovo, sad kad sam iza\u0161ao u medije, sad moram to napraviti do kraja - rekao je.\u00a0

Poru\u010dio je kako se te stvari treba raditi za dobrobit djece i domovine. Ka\u017ee kako zemlja ima potencijala jer je proputovao oko 40 zemalja.\u00a0

- Mi imamo brdo toga \u0161to oni nemaju, ali to ne cijenimo. Ne cijenimo pitku vodu, prekrasno more, zagorske brege. Kad \u0107emo to po\u010deti cijeniti, a moramo, ljudi moraju shvatiti da se te trgovine doga\u0111aju na\u0161im novcem! Pa ne\u0107e Tu\u0161ek uzeti svoju u\u0161te\u0111evinu da mi plati plakate. Stranke dobiju preko 100 milijuna kuna na\u0161ih novca, poreza, nameta, s na\u0161im novcem to ide. Vjerujem da ljudi to polako shva\u0107aju, oni kupuju, grade i rade, a mi se moramo mu\u010diti za svoje nekakve pla\u0107e - poru\u010dio je \u0160imuni\u0107.\u00a0

Da je prihvatio neko od mjesta koje su mu nudili, pla\u0107a bi mu bila i duplo ve\u0107a.\u00a0

Onima koji su mu poru\u010dili da je to \"sve normalno\", ka\u017ee da to nije dr\u017eava kakvu on \u017eeli.\u00a0

- I drugi \u017eele po\u0161tenu zemlju. Ako je park prirode Medvednica, pa onda ju mora voditi netko tko se razumije u to, tko se uzdizao kroz tu instituciju. Pa ne mogu ja kao tehni\u010dar za komunikacije, kakve ja veze imam sa \u0161umom? Ja sam prou\u010dio sve zakone i ne\u0161to znam, ali nije to samo tako. Ne mo\u017ee se \u010dovjek preko no\u0107i sjetiti gdje \u0107e tko biti, ali tako to ide - ka\u017ee.\u00a0

'Nisam u kontaktu sa SDP-om'

Na pitanje je li ovo sve radio za SDP, ka\u017ee da nije.\u00a0

- Nisam niti pri\u010dao s njima. Nisam u kontaktu s njima, ni sa \u017eupanom - ka\u017ee. \u017dupanov rad niti ne podupire.\u00a0

- Normalno je da druga strana likuje kada nekoga ovako snimi\u0161. Mi mo\u017eemo i\u0107i protiv \u017eupana, ali s argumentima. Ho\u0107u li i\u0107i? Ho\u0107u li se kandidirati? Ne znam, moram prespavati par no\u0107i. Definitivno ovo nije napravljeno u re\u017eiji u SDP-a. Ali to je uvijek bilo tako, ako ne\u0161to napravim protiv SDP-a, onda sam HDZ-ov i obrnuto. Ovime sam valjda pokazao da nisam ni\u010diji. Mo\u017eda bih ne\u0161to i uzeti pa bih to odnio USKOK-u. Mogao sam tra\u017eiti i vi\u0161e, ali ne! - objasnio je.\u00a0

\u0160to bi poru\u010dio Plenkovi\u0107u?\u00a0

- Da je ovo normalna, nekorumpirana zemlja, mene bi premijer nazvao i rekao: \u010destitam, hvala ti \u0161to si ukazao na ovo. Ja ne \u017eelim imati takve ljude i s njima sura\u0111ivati. U tom filmu bi gospodin Tu\u0161ek i Gredi\u010dek dali ostavke - odgovorio je, ali ka\u017ee da se to ne\u0107e dogoditi, nego da \u0107e ih braniti.\u00a0

- Nadam se da ne\u0107e, ali obzirom da \u017eivimo u Hrvatskoj vjerojatno ho\u0107e - ka\u017ee.\u00a0

Poru\u010dio je i drugima da ne \u0161ute, ve\u0107 da budu jasni i glasni.\u00a0