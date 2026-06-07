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Vile za Plenkovića i Milanovića: 'Stvarno ništa posebno, tu je bazen, nešto soba, kuhinja...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 6 min
Vile za Plenkovića i Milanovića: 'Stvarno ništa posebno, tu je bazen, nešto soba, kuhinja...'

U riječkoj vili Costabelli ljeti odmara se Plenković, a Vila Kovač na Hvaru omiljena je rezidencija Milanovića. Ovog ljeta obojica će imati siguran krov nad glavom jer su svježe obnovljene, otkriva novi broj Expressa

Villa Costabella spremna je za ljeto. Zadnjih godina smo imali troškove popravka krovišta, popravka cijevi ili odvoza nekakvog drveta koje se srušilo, kaže za Express Jure Sertić, glavni direktor AKD-a, tvrtke koja upravlja jednom od najtajanstvenijih državnih rezidencija na hrvatskoj obali. Skrivena između riječkog Bivija i Kantride, iza guste vegetacije i visokih ograda, vila koju mnogi još nazivaju “Capone”, i ove godine pripremljena je za dolazak premijera Andreja Plenkovića, njegove obitelji i najbližih premijerovih prijatelja.

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Komentari 1
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