U riječkoj vili Costabelli ljeti odmara se Plenković, a Vila Kovač na Hvaru omiljena je rezidencija Milanovića. Ovog ljeta obojica će imati siguran krov nad glavom jer su svježe obnovljene, otkriva novi broj Expressa
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Vile za Plenkovića i Milanovića: 'Stvarno ništa posebno, tu je bazen, nešto soba, kuhinja...'
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Villa Costabella spremna je za ljeto. Zadnjih godina smo imali troškove popravka krovišta, popravka cijevi ili odvoza nekakvog drveta koje se srušilo, kaže za Express Jure Sertić, glavni direktor AKD-a, tvrtke koja upravlja jednom od najtajanstvenijih državnih rezidencija na hrvatskoj obali. Skrivena između riječkog Bivija i Kantride, iza guste vegetacije i visokih ograda, vila koju mnogi još nazivaju “Capone”, i ove godine pripremljena je za dolazak premijera Andreja Plenkovića, njegove obitelji i najbližih premijerovih prijatelja.
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