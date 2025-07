'Vili Beroš je žrtvovan, on je sad u najgoroj poziciji, a bio bi u najboljoj da je odmah priznao'

Poduzetnik Saša Pozder predao je zahtjev za puštanje iz istražnog zatvora isti dan kad se Hrvoje Petrač predao, doznaju neslužbeno 24sata. To bi značilo i da je priznao prije Petrača, kako doznajemo, nedugo nakon što se Petrač predao. Tako cijela ova akcija dobiva novu, isplaniranu dimenziju. Doduše, Pozder je u jednom razgovoru Petrača oslovio s "El padrone Hrvoje". Sad je loptica na Uskokovu terenu, oni se moraju očitovati prije nego što sud odluči.

Podsjetimo, Petrač se predao u četvrtak oko 17.15 sati, a sve je priznao u petak, i to na ispitivanju u Uskoku, dakle i prije nego što je podignuta optužnica. Naravno, on to priznanje može povući u trenutku kad Županijski sud u Zagrebu optužnicu i potvrdi, no kako doznajemo, male su šanse. Dapače, zasad kruže priče da su tužitelji već u neformalnom razgovoru Hrvoju Petraču ponudili tri godine i devet mjeseci iza rešetaka ako sve prizna i pred sudom, njegovim sinovima Novici i Nikoli po dvije i pol, Pozderu tri, Rotimu osam mjeseci uvjetno s dvije godine kušnje, Paviću kao posredniku godinu i pol, a Berošu šest i pol godina.

Zagreb: Policija dovodi Hrvoja Petrača u prostorije USKOK-a | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Mali je žrtvovan - govori nam izvor upoznat sa slučajem i dodaje: "On će dobiti najviše jer je bio ministar, trgovao je utjecajem, primio je mito, lista je poduža. Zapravo je u najgoroj poziciji, a bio bi u najboljoj da je odmah priznao. Uvijek je u prednosti onaj koji prvi prizna".

Beroš trenutačno iskorištava opciju 6+6, prima pola ministarske plaće. Da je htio, mogao je aktivirati i mandat u Saboru.

- Bilo je rasprave o tome, ali to nije dobro ni za stranku, ni za Vladu, ni za higijenu društva. Ne možeš biti uhićen skupa s nekim tko je već otprije poznat kao čovjek koji je s one strane zakona, pričam o Petraču, i onda doći u Sabor - govori nam visokopozicionirana osoba unutar HDZ-a.

Zanimalo nas je i koji je neformalni stav stranke.

- On je gotov. Izoliran. Stranka ga se odrekla, kao i Rimac i Žalac. Još je gore jer je tijekom pandemije bio percipiran kao junak, a ispada da nije ništa bolji od Žalac, i ona je koristila šefovo ime - govori nam taj izvor.

“Šef" je Andrej Plenković, a naš izvor se referira na poruke u grupi "Petrač&Pozder", koje, doduše, nije pisao Beroš. U jednoj od navodnih glasovnih poruka iz te grupe, Pozder prepričava kako mu je Tomo Pavić prenio Beroševe riječi, odnosno vrlo nejasno objašnjava što se događa s nabavkom mikroskopa u Splitu.

- Zvao me Zrikavac da mi kaže da je Mali zvao tamo dole Split i da im je rekao da ne smiju da kupuju Da Vinci. On je rekao samo sem ako ovaj nad njim nemaju podršku neku još tamo od Plenkija, ali ovaj ih je zvao da im zabrani da uopšte razmišljaju o Da Vinciju - govori Pozder.