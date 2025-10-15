Obavijesti

Vili je uspio. Kako doći do posla u Vinogradskoj? 'Bitno da osobe nisu osuđene za spolne delikte'

S obzirom na to da se u natječaju za posao tražilo da kandidati dostave uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, a da Beroš to nije mogao dobiti, iz Vinogradske su nam otkrili da su "postupali isključivo u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti".

KBC Sestre milosrdnice prošloga je tjedna zaposlila bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, kojega se u optužnici tereti za primanje mita od 75.000 eura u aferi oko nabave medicinske opreme. S obzirom na to da se u natječaju za posao tražilo da kandidati dostave uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, a da Beroš to nije mogao dobiti, iz Vinogradske su nam otkrili da su "postupali isključivo u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti". I to po famoznom članku 156. navedenog Zakona, po kojemu se u zdravstvenim ustanovama ne mogu zaposliti osobe koje su osuđene ili protiv kojih se vodi kazneni postupak za kaznena djela iz tog članka, a koje pružaju zdravstvenu zaštitu te sudjeluju u dijagnostičko terapijskim postupcima.

