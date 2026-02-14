Nije Grgić ni prvi, a sigurno neće biti ni posljednji koji je s optužnicama da je uzeo mito i namjestio poslove izašao na izbore i dobio povjerenje sugrađana. Da radi po starom.
VRAG JE U DETALJU PLUS+
Vinko Grgić je savršeni primjer zašto ljudi biraju korumpirane
Novo uhićenje Vinka Grgića, gradonačelnika Nove Gradiške, opet otvara pitanje zašto ljudi biraju korumpirane političare? Razlozi su višeslojni, ali u svakom slučaju je riječ o manjku političke kulture i uvezanosti gdje se javni interes vidi tek kao ukras. Nije Grgić ni prvi, a sigurno neće biti ni posljednji koji je s optužnicama da je uzeo mito i namjestio poslove izašao na izbore i dobio povjerenje sugrađana. Da radi po starom.
