Vinko Grgić je savršeni primjer zašto ljudi biraju korumpirane

Piše Ivan Pandžić,
Osijek: Privođenje gradonačelnika Vinka Grgića kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nije Grgić ni prvi, a sigurno neće biti ni posljednji koji je s optužnicama da je uzeo mito i namjestio poslove izašao na izbore i dobio povjerenje sugrađana. Da radi po starom.

Novo uhićenje Vinka Grgića, gradonačelnika Nove Gradiške, opet otvara pitanje zašto ljudi biraju korumpirane političare? Razlozi su višeslojni, ali u svakom slučaju je riječ o manjku političke kulture i uvezanosti gdje se javni interes vidi tek kao ukras. Nije Grgić ni prvi, a sigurno neće biti ni posljednji koji je s optužnicama da je uzeo mito i namjestio poslove izašao na izbore i dobio povjerenje sugrađana. Da radi po starom.

