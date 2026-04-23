Vinko Grgić nedavno je uhićen u akciji Uskoka. Sada opet želi biti gradonačelnik N. Gradiške?!

Kako neslužbeno doznaju 24sata, Vinko Grgic, uhićen u nedavnoj Uskokoj akciji, će sutra krenuti sa prikupljanjem potpisa za gradonačelnika Nove Gradiške. Podsjetimo, Grgić i još trojica osumnjičenika uhićeni su 12. veljače u akciji koju je Uskok proveo na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba prema više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Nakon sto je neko vrijeme proveo u istražnom zatvoru, podnio je ostavku te iz istog izašao. Vinko Grgić ostavku je prvi put podnio 2020. kada je priveden u kraju afere Janaf i pobijedio na budućim lokalnim izborima.

Prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu Nove Gradiške u roku 14 dana, odnosno najkasnije do 30. travnja. Kandidati za gradonačelnika trebaju prikupiti 450 potpisa birača kako bi njihova kandidatura bila pravovaljana. Nakon isteka roka za predaju kandidatura, Državno izborno povjerenstvo ima 48 sati za utvrđivanje i objavu pravovaljanih kandidatura, čime službeno započinje izborna kampanja.

Prvi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške održat će se 17. svibnja, a ako nijedan kandidat ne osvoji natpolovičnu većinu glasova drugi krug bit će održan 31. svibnja.