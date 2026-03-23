S Petekom namještao natječaj za solarnu elektranu, sad tvrdi: 'Dogovarali smo konzultanta'

Na suđenju poduzetniku Kreši Peteku i bivšim gradonačelnicima Nove Gradiške i Velike Gorice optuženima za muljanje s europskim novcem, svjedočio je Zvonko Maras, bivši čelni čovjek tvrtke Solarna tehnologija. Maras je u ovom predmetu bio još 2022. osuđen na osam mjeseci rada za opće dobro i novčanu kaznu od 25 tisuća eura, jer je priznao namještanje natječaja za solarnu elektranu Biosol u Novoj Gradišci.

No na klupi za svjedoke je pokušavao sve ublažiti. Prisjetio se sastanaka s Petekom i gradonačelnikom Nove Gradiške Vinkom Grgićem, ali nije spominjao nikakve sumnjive dogovore. Međutim, tužitelj Kamber ga je suočio i sa njegovim priznanjem na početku procesa i snimkama tajno snimljenih razgovora.

Riječ je o pozivima između Marasa i samog Peteka. Tako je 10. ožujka 2020. u 12.49 sati Petek Marasu javio: "Moji dečki rade na tom predmetu". Pričaju i o tome što će se sve bodovati kako bi ponuda Solarne energije i Elektrocentra Petek bila prihvaćena.

- Sad moramo ubaciti unutra naše inženjere. Moji dečki to naprave za 10 minuta - potvrđuje Petek dva dana kasnije.

Na to mu Maras govori koje sve reference "njihovi dečki" moraju imati.

Petek govori da će imati budžet, a Maras zaključuje: "Jedna će naša biti za bodovanje. Teško će ju biti tući."

Nakon snimki na kojima je sam sebe čuo, ipak je u sudnici potvrdio da su dogovarali uvjete natječaja, kao i da su kasnije o tome razgovarali s Grgićem u jednom zagrebačkom restoranu. Međutim, Maras tvrdi da su dogovorili "samo konzultanta". Riječ je o Ivi Grdić, koja je također sve priznala i nagodila se. I ona je na klupi za svjedoke prošli tjedan pokušala umanjiti muljanje, pa su i njoj puštali snimke razgovora pa je popustila.

Tužitelj EPPO-a Tomislav Kamber je Marasa pitao jesu li bodovanje stručnjaka organizirali kako bi pogodovali njihovim tvrtkama.

- Napravili smo to kako bismo mogli dati dobru ponudu, odnosno da se naši stručnjaci boduju - odgovorio je Maras.

Na pitanje je li to sve dogovoreno s Grgićem, Maras tvrdi da je sve bilo načelno, "ali on nije imao ništa protiv naših uvjeta".

Snimljen je i kako Peteku govori: "Trebao sam se čuti s konzultanticom da mi vidimo je l' sve u redu. Rekao je prijatelj da ti sve dogovoriš s njom."

A "prijatelj" je upravo Vinko Grgić.