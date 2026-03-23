TAJNO IH SNIMALI

S Petekom namještao natječaj za solarnu elektranu, sad tvrdi: 'Dogovarali smo konzultanta'

Piše Laura Šiprak,
petek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Od ukupno deset ljudi na optuženičkoj klupi ostali su poduzetnik Krešo Petek, bivši gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić i bivši gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić

Na suđenju poduzetniku Kreši Peteku i bivšim gradonačelnicima Nove Gradiške i Velike Gorice optuženima za muljanje s europskim novcem, svjedočio je Zvonko Maras,  bivši čelni čovjek tvrtke Solarna tehnologija. Maras je u ovom predmetu bio još 2022. osuđen na osam mjeseci rada za opće dobro i novčanu kaznu od 25 tisuća eura, jer je priznao namještanje natječaja za solarnu elektranu Biosol u Novoj Gradišci. 

No na klupi za svjedoke je pokušavao sve ublažiti. Prisjetio se sastanaka s Petekom i gradonačelnikom Nove Gradiške Vinkom Grgićem, ali nije spominjao nikakve sumnjive dogovore. Međutim, tužitelj Kamber ga je suočio i sa njegovim priznanjem na početku procesa i snimkama tajno snimljenih razgovora.

DOZNAJEMO Grgić iz zatvora podnio ostavku: Nova Gradiška ide na prijevremene izbore!

Riječ je o pozivima između Marasa i samog Peteka. Tako je 10. ožujka 2020. u 12.49 sati Petek Marasu javio: "Moji dečki rade na tom predmetu". Pričaju i o tome što će se sve bodovati kako bi ponuda Solarne energije i Elektrocentra Petek bila prihvaćena. 

- Sad moramo ubaciti unutra naše inženjere. Moji dečki to naprave za 10 minuta - potvrđuje Petek dva dana kasnije.

Na to mu Maras govori koje sve reference "njihovi dečki" moraju imati.

Petek govori da će imati budžet, a Maras zaključuje: "Jedna će naša biti za bodovanje. Teško će ju biti tući."

Nakon snimki na kojima je sam sebe čuo, ipak je u sudnici potvrdio da su dogovarali uvjete natječaja, kao i da su kasnije o tome razgovarali s Grgićem u jednom zagrebačkom restoranu. Međutim, Maras tvrdi da su dogovorili "samo konzultanta". Riječ je o Ivi Grdić, koja je također sve priznala i nagodila se. I ona je na klupi za svjedoke prošli tjedan pokušala umanjiti muljanje, pa su i njoj puštali snimke razgovora pa je popustila. 

EPPO u 2025. vodio rekordan broj istraga: 'Gotovo 95 posto presuda bilo je osuđujuće!'

Tužitelj EPPO-a Tomislav Kamber je Marasa pitao jesu li bodovanje stručnjaka organizirali kako bi pogodovali njihovim tvrtkama.

- Napravili smo to kako bismo mogli dati dobru ponudu, odnosno da se naši stručnjaci boduju - odgovorio je Maras.

Na pitanje je li to sve dogovoreno s Grgićem, Maras tvrdi da je sve bilo načelno, "ali on nije imao ništa protiv naših uvjeta".

Snimljen je i kako Peteku govori: "Trebao sam se čuti s konzultanticom da mi vidimo je l' sve u redu. Rekao je prijatelj da ti sve dogovoriš s njom."

A "prijatelj" je upravo Vinko Grgić.

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'
OGROMNA GREŠKA SUSTAVA

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'

Nenad Marković iz Virovitice sasvim slučajno je saznao da ga je sustav proglasio mrtvim. Ostao je bez OIB-a, kartica... Zamijenili su ga s čovjekom istog imena i prezimena koji je zaista umro. No priča ide dublje
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati
Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!

Libanon sve više dolazi u fokus. Preko 1000 ljudi je ubijeno od početka rata, a Izrael razmišlja o kopnenoj invaziji. Iran prijeti energetskim kolapsom polovice Bliskog istoka ako SAD bombardira energetsku infrastrukturu

