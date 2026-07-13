Vinogradari na udaru zlatne žutice: Opasnu bolest koja uništava nasade prenosi kukac!

Vinogradari se posljednjih godina suočavaju sa sve većim izazovima u zaštiti svojih nasada, a među najvećim prijetnjama ističe se zlatna žutica vinove loze. To je jedna od najopasnijih bolesti koja može u kratkom vremenu uništiti cijele vinograde. Stručnjaci upozoravaju kako se bolest ondje gdje se pojavi vrlo brzo širi i poprima razmjere epidemije, ostavljajući za sobom velike gubitke.

Zlatna žutica danas se ubraja među najštetnije bolesti vinove loze u Europi. Posebno zabrinjava činjenica da se simptomi često uočavaju tek tijekom vegetacije, kada je zaraza već prisutna u nasadu. Prvi znakovi bolesti u pravilu se pojavljuju krajem lipnja, a kako sezona odmiče prema jeseni postaju sve izraženiji. Simptomi mogu zahvatiti cijeli trs ili samo pojedine njegove dijelove, poput mladica lucnja ili reznika.

Prepoznati bolest moguće je po karakterističnim promjenama na lišću. Listovi zaraženih trsova postaju tvrđi, lako se uvijaju i mijenjaju boju. Kod bijelih sorata najprije požute, dok kod crnih poprimaju crvenkastu nijansu. Zbog nakupljanja šećera postaju krti pa se pri stiskanju mrve, za razliku od zdravih listova koji se gužvaju. Zanimljivo je da se listovi na zaraženim trsovima razvijaju ranije, ali i otpadaju znatno kasnije nego na zdravoj lozi.

Posebnu opasnost predstavlja činjenica da bolest ne prenosi sama loza, već američki cvrčak (Scaphoideus titanus), koji je njezin glavni prijenosnik. Iako ovaj kukac sam po sebi ne uzrokuje značajnije štete na vinovoj lozi, postaje izuzetno opasan kada prenosi fitoplazmu sa zaraženih na zdrave trsove. Upravo zbog toga stručnjaci ističu kako je suzbijanje američkog cvrčka najvažnija mjera u sprječavanju širenja zlatne žutice.

Kako navode stručnjaci, simptomi bolesti mogu se uočavati od početka lipnja pa sve do završetka vegetacijske sezone. No, jednako je važno pravodobno pratiti i populaciju američkog cvrčka kako bi se zaštitne mjere provele u optimalnom trenutku. Program zaštite vinograda najčešće uključuje dva do tri tretiranja tijekom vegetacije. Prvo se preporučuje sredinom lipnja, kada su u vinogradima prisutni mlađi razvojni stadiji ličinki.

Cilj je spriječiti njihov razvoj u fazu u kojoj mogu učinkovito širiti zarazu. Drugo tretiranje provodi se dva do tri tjedna nakon prvoga, dok se treće, ako procjena pokaže da je potrebno, obavlja krajem srpnja ili početkom kolovoza. Odluka o dodatnom tretiranju donosi se na temelju praćenja brojnosti američkog cvrčka s pomoću žutih ljepljivih ploča.

Suzbijanje američkog cvrčka obvezno je u svim vinogradima i rasadnicima koji se nalaze u demarkiranim područjima, ali i na područjima koja još nisu zaražena ako se potvrdi njegova prisutnost. Pravodobno prepoznavanje simptoma, redovito praćenje nasada i provođenje preporučenih mjera zaštite ključni su kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti koja predstavlja jednu od najvećih prijetnji suvremenom vinogradarstvu.