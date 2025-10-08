Vinogradska objavila odluku o Berošu. Liječnička komora otkrila do kad Vili ima licencu

Vili Beroš novi je zaposlenik Vinogradske bolnice kao što su 24sata prva otkrila, a sad je bolnica i službeno objavila odluku na svojoj internet stranici. - Za rad ne neodređeno odabran je Vili Beroš - stoji u odluci. Reagirala je i Hrvatska liječnička komora koja je otkrila da Vili ima licencu za rad do prosinca 2026. i što treba napraviti da je produži.

- Hrvatska liječnička komora podsjeća kako zdravstveni sustav mora počivati na profesionalnosti, etičnosti i povjerenju javnosti, a ne na političkom utjecaju i kadrovskim pogodovanjima. Svako zapošljavanje ili imenovanje u zdravstvu koje se percipira kao politički motivirano, osobito kada je riječ o osobama protiv kojih se vode kazneni postupci, narušava ugled liječničke profesije i povjerenje pacijenata u sustav javnog zdravstva. Takva praksa iznimno je loša poruka, kako za javnost i pacijente, tako i za liječnike i sve zaposlene u sustavu koji svojom stručnošću i predanošću svakodnevno doprinose što kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi za pacijente.

Slučaj uhićenja i podizanja optužnice protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša zbog vrlo ozbiljnih optužbi da je sudjelovao u korupciji i namještanju javnih natječaja prilikom nabave medicinske opreme zgrozio je hrvatske liječnike.

Zbog učestalih upita medija oko važenja licence Vilija Beroša HLK napominje da Beroš ima važeću liječničku licencu tj. odobrenje za samostalan rad koje važi od 20. prosinca 2020. do 20. prosinca 2026. Beroš je u razdoblju od 20. prosinca 2014. do 20. prosinca 2020. za obnovu licence prikupio potreban broj bodova propisanih Pravilnikom o trajnoj medicinskoj izobrazbi liječnika. Liječnička licenca važi 6 godina, a za njezinu obnovu potrebno je da liječnik u prethodnih šest godina prikupi najmanje 120 bodova u procesu medicinske izobrazbe - stoji u objavi Hrvatske liječničke komore.



