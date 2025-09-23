Vinska banda hara Zagorjem! Lopovi ukrali 500 litara mošta: 'Oni ne bi delali, oni bi pili'

Dok nekome nekaj dobro krene, moraju ga brže bolje spustiti. Ima nekaj u tome, taj zagorski jal. To je banda koja hoće piti, a neće delati. Celu godinu trebaš delati da bi nekaj imao, govore nam mještani Jalševca Svibovečkog kraj Varaždinskih Toplica gdje je policija zabilježila nesvakidašnju provalu. Naime, između 18. i 19. rujna nepoznati lopovi obili su vrata vikendice Nikole T. (67) na predjelu zvanom Korović.

- Tom je prilikom iz bačvi ispustio više stotina litara mošta od bijeloga grožđa. Visina materijalne štete procjenjuje se na oko 1500 eura - objavila je varaždinska policija dodavši kako poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela.

- Nema nikakvih izjava. Tako su mi rekli iz policije da ništa ne pripovijedam - kratko je rekao oštećeni Nikola, kojega smo zatekli na kućnom pragu.

U obližnjoj vikendici, do koje se ide putem kroz šumu, često boravi, osobito otkad je u mirovini.

- Počeo se baviti time malo profesionalnije. Ima kvalitetno grožđe, mladog ga je brao jer je prije zrelo grožđe. Imao je nekoliko svojih bačvi, ja sam mu posudio jednu 200-litarsku. U četvrtak su tu bili on, njegov brat i bratić. Nikola je otišao oko 21.30 sati, a brat i bratić su još ostali. Drugi dan je brat došao pretakati svoje mlado vino, a Nikola je došao oko 15 sati. Pozvao ga je: 'Dođi da vidiš nekaj' - pričaju nam susjedi braće što su čuli o neuobičajenoj provali.

- I Nikolin brat se bavi vinogradarstvom i pčelarstvom, a njegova vikendica odmah je do Nikoline, s time da je Nikolina nekako više uvučena - pojašnjavaju susjedi.

Kako doznajemo, kad su braća otišla pogledati što je bilo, vrata kuće su bila razvaljena, a u podrumu su pipe bile poskidane sa svih bačvi. Sve je bilo prazno, mladoga vina nije ostalo ni kapi. U travi su se, doznajemo, vidjeli tragovi traktora pa policija ne isključuje mogućnost da su lopovi tako došli i otišli s moštom.

- Mi smo stalno tu, jednostavno čovjek ne može vjerovati što se sve događa. Mi se ovdje svi znamo, no znaju prolaziti i stranci. Neki idu u šumu u vrganje, a neki možda i snimaju teren, kako mi to možemo znati. Ja u šumu ne idem, vrganje ne berem - kaže naš sugovornik.

Najviše mu je žao truda koji je Nikola tijekom cijele godine uložio kako bi imao vina za sebe, obitelj i prijatelje, a sad je zbog drskih lopova ostao bez svega. 