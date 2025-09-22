Na mjesto tragedije u Beretincu izašla je mrtvozornica koja je utvrdila da je smrt nastupila zbog udisanja zraka s niskom koncentracijom kisika, a zbog velikog strujanja ugljičnog monoksida uslijed vrenja mošta
KRAJ VARAŽDINA
Za sve kriv mošt: Muškarca (71) su pronašli mrtvog u vikendici, otrovao se uglj. monoksidom
Čitanje članka: < 1 min
Velik broj policajaca stigao je u subotu u mjesto Beretinec, južno od Varaždina, nakon dojave da su u vikendici pronašli mrtvog 71-godišnjaka.
Njegovo tijelo pronađeno je u podrumu vikendice, a pozvana je i mrtvozornica.
- Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica koja je utvrdila da se ne radi o nasilnoj smrti već je smrt nastupila zbog udisanja zraka s niskom koncentracijom kisika, a zbog velikog strujanja ugljičnog monoksida uslijed vrenja mošta - napisali su iz policije.
Po dovršenom postupanju, tijelo nesretnog muškarca je predano članovima obitelji radi ukopa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+