KRAJ VARAŽDINA

Za sve kriv mošt: Muškarca (71) su pronašli mrtvog u vikendici, otrovao se uglj. monoksidom

Na mjesto tragedije u Beretincu izašla je mrtvozornica koja je utvrdila da je smrt nastupila zbog udisanja zraka s niskom koncentracijom kisika, a zbog velikog strujanja ugljičnog monoksida uslijed vrenja mošta

Velik broj policajaca stigao je u subotu u mjesto Beretinec, južno od Varaždina, nakon dojave da su u vikendici pronašli mrtvog 71-godišnjaka.

Njegovo tijelo pronađeno je u podrumu vikendice, a pozvana je i mrtvozornica.

- Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica koja je utvrdila da se ne radi o nasilnoj smrti već je smrt nastupila zbog udisanja zraka s niskom koncentracijom kisika, a zbog velikog strujanja ugljičnog monoksida uslijed vrenja mošta - napisali su iz policije.

Po dovršenom postupanju, tijelo nesretnog muškarca je predano članovima obitelji radi ukopa.

