Obavijesti

News

Komentari 0
JEDNA OD NAJSKUPOCJENIJIH

Violina stara 300 godina bit će zvijezda festivala u Britaniji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Violina stara 300 godina bit će zvijezda festivala u Britaniji
Ilustracija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Violina, poznata kao Carrodus, jedna je od 150 još uvijek postojećih instrumenata koje je izradio slavni Giuseppe Guarneri del Gesu

Jedna od najskupljih violina na svijetu, izrađena prije gotovo 300 godina i nekoć u vlasništvu talijanskog violinista iMskladatelja Niccole Paganinija, bit će zvijezda na uglednom glazbenom festivalu u Velikoj Britaniji

Violina, poznata kao Carrodus, jedna je od 150 još uvijek postojećih instrumenata koje je izradio slavni Giuseppe Guarneri del Gesu. U lipnju ju je za 20 milijuna dolara kupila jedna dobrotvorna zaklada.

Proizvedena je 1743. u Cremoni na sjeveru Italije, a na festivalu BBC Proms prvi put će na njoj svirati južnokorejski violinist Inmo Yang.

VRIJEDI 175 TISUĆA EURA U britanskom pubu ukradena violina stara 280 godina: 'To je nevjerojatno dragocjeno...'
U britanskom pubu ukradena violina stara 280 godina: 'To je nevjerojatno dragocjeno...'

U zvucima violine koju je svojedobno posjedovao talijanski virtuoz Paganini uživat će posjetitelji festivala u londonskom Royal Albert Hallu 28. kolovoza.

Stretton Society, mreža filantropa, pokrovitelja i sponzora koja je iznajmila violinu Yangu, kupuje rijetke i vrijedne instrumente koje onda posuđuje vodećim svjetskim glazbenicima.

Guarneri je bio jedan od najboljih izrađivača violina, zajedno s talijanom Antonijem Stradivarijem.

Dok je Stradivari izrađivao instrumente za Crkvu i plemstvo, Guarnerijeve violine su napravljene za glazbenike i poznate su po dubokim i jasnim tonovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Izvori tvrde: Putin tražio 'susret u Moskvi' sa Zelenskim
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Izvori tvrde: Putin tražio 'susret u Moskvi' sa Zelenskim

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025