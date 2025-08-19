Violina stara 300 godina bit će zvijezda festivala u Britaniji

Jedna od najskupljih violina na svijetu, izrađena prije gotovo 300 godina i nekoć u vlasništvu talijanskog violinista iMskladatelja Niccole Paganinija, bit će zvijezda na uglednom glazbenom festivalu u Velikoj Britaniji

Violina, poznata kao Carrodus, jedna je od 150 još uvijek postojećih instrumenata koje je izradio slavni Giuseppe Guarneri del Gesu. U lipnju ju je za 20 milijuna dolara kupila jedna dobrotvorna zaklada.

Proizvedena je 1743. u Cremoni na sjeveru Italije, a na festivalu BBC Proms prvi put će na njoj svirati južnokorejski violinist Inmo Yang.

U zvucima violine koju je svojedobno posjedovao talijanski virtuoz Paganini uživat će posjetitelji festivala u londonskom Royal Albert Hallu 28. kolovoza.

Stretton Society, mreža filantropa, pokrovitelja i sponzora koja je iznajmila violinu Yangu, kupuje rijetke i vrijedne instrumente koje onda posuđuje vodećim svjetskim glazbenicima.

Guarneri je bio jedan od najboljih izrađivača violina, zajedno s talijanom Antonijem Stradivarijem.

Dok je Stradivari izrađivao instrumente za Crkvu i plemstvo, Guarnerijeve violine su napravljene za glazbenike i poznate su po dubokim i jasnim tonovima.