Bus sletio s ceste, dio ljudi na sjeveru Hrvatske i dalje je bez struje: 'Ima pa nema grijanja'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Snijeg koji je počeo padati u petak donio je zimski ugođaj, ali i niz problema stanovnicima. Najteže je, ističu čitatelji, upravo onima koji su satima bez grijanja

Ovo više nije ni sramota, ovo je postao vic. Javljam vam se iz Kraljevog Vrha gdje igramo 'skrivača' sa strujom, započinje svoju poruku ogorčeni čitatelj iz Kraljev Vrh, mjesta koje je, kao i brojna druga na sjeveru zemlje, pogođeno nestancima električne energije nakon snježnih padalina.

Snijeg koji je počeo padati u petak donio je zimski ugođaj, ali i niz problema stanovnicima. Najteže je, ističu čitatelji, upravo onima koji su satima bez grijanja, svjetla i osnovnih uvjeta za svakodnevni život.

Foto: Čitatelj 24sata

- Nismo imali struje od 14 sati, pojavila se tek u 17:30, taman da se ponadamo toplom radijatoru. A onda u 18:50 opet potpuni mrak. Valjda je snijeg pretežak za ove naše žice iz prošlog stoljeća - opisuje čitatelj, dodajući kako kratkotrajni povratci električne energije dodatno pojačavaju frustraciju.

Pokretanje videa...

Autobus zapeo u snijegu 00:19
Autobus zapeo u snijegu | Video: čitatelj/24sata

Posebno ga pogađa, kaže, činjenica da se slična situacija ponavlja iz godine u godinu.

- Ista drama kao prošle godine na Badnjak, samo što nas sad još i psihički maltretiraju paljenjem i gašenjem. Dokle će Hrvatska elektroprivreda vježbati na našim živcima i uređajima koji će pregorjeti? U 2026. smo godini, a čim padne snijeg osjećamo se kao građani drugog reda - poručio je.

Problemi nisu izolirani. Čitatelji javljaju da je na području Gornja Stubica, prema naselju Sveti Matej, na glavnu cestu palo stablo koje je uzrokovalo dodatne prekide napajanja i otežalo promet.

Na cesti iz Gornje Stubice prema Zagreb zabilježena je i prometna nesreća u kojoj je autobus sletio s kolnika. Iz Policijska uprava krapinsko-zagorska rekli su kako zasad nemaju informacija o ozlijeđenima.

