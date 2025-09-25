Vir prvi među domaćima, stranci vole Rovinj: Pogledajte brojke i detalje ove turističke sezone!

Sezona još nije gotova, ali već sad znamo koje su destinacije "kraljevi ljeta". Infografika otkriva zanimljive podatke o turističkoj sezoni

Iako je rujan i dalje pun turista, već sad možemo podvući crtu pod glavninu sezone. Hrvatsku je od siječnja do kolovoza posjetilo više od 17 milijuna gostiju, koji su ostvarili gotovo 90 milijuna noćenja. To je blagi rast u odnosu na prošlu godinu – dolazaka je 1,8 posto više, a noćenja 0,5 posto više.

Najvjerniji su i dalje Nijemci, iako ih je bilo nešto manje nego lani. Odmah iza njih su domaći turisti, koji su ostvarili više od 11 milijuna noćenja. Slovenci, Austrijanci i Poljaci također spadaju u top 5 gostiju.

Kad je riječ o destinacijama, domaći turisti najradije ljetuju na Viru, dok su stranci rekorderi u Rovinju. U top 10 destinacija ulaze i Dubrovnik, Poreč, Umag, Split te Zadar.

Najviše noćenja zabilježila je Istra (više od 25 milijuna), zatim Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Čak 9 od 10 svih noćenja otpada na Jadran, dok je kontinent i dalje skroman, ali bilježi lagani rast.

Zanimljivo je i da obiteljski smještaj drži rekord u broju noćenja noćenja, dok ga prate hoteli i kampovi.