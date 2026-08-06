Viralni status: 'Da 91. nismo išli Hrvate napadati tenkovima, ne bi 95. bežali na traktorima'

Dragi moji Srbi, rat nije počeo 5. 8. 1995 nego 1991. kad smo uz pomoć JNA proterali 550.000 Hrvata i srušili 1436 sakralnih katoličkih objekata, ni jedna crkva nije ostala na zemlji na okupiranoj teritoriji - dio je to objavljenog statusa o Oluji s potpisom Veljka Mladenovića, koji se ponovno širi društvenim mrežama.

- Od 91. do 95. smo svakodnevno bombardovali Hrvatsku, sravnili Vukovar sa zemljom, okupirali 20% teritorije, proterali Hrvate iz okupiranih teritorija, veličali velikosrpsku politiku… Ove slike proteranih Srba su tužne i bolne, ali prstom treba uperiti u drugom pravcu. Šta bi ste rekli o Nemcima kada bi gledali slike i snimke njihovih izbeglica posle WWII, šta bi ste rekli kada bi oni krivili druge za svoju tragediju?! Rekli bi ste: NE sami ste krivi, podržavali ste Hitlera i radili zločine, zato su Vam se desile izbeglice… Isto kao i nama 95-te, nastavio je Mladenović.

Osvrnuo se na, kako kaže, razmjere nenormalne politike Beograda 90-ih.

- Znate li da dokle god mi sami ne osudimo naše zlotvore i zabranimo im bavljenje politikom, javno istupanje i bavljenje državnim funkcijama, od Srbije nikada ništa neće biti. Nema, to nije popularno, to je obavezno... Da Srbija ima državnike i političare sa vizijom ne bi na skupovima povodom 'Oluje' prognanom i unesrećenom narodu pričali laži i zablude, već bi rekli surovu istinu: Politika srpskog nacionalizma Vas je dovela tu gde jeste. Prevareni ste. Poraženi ste… Srbija se nije suočila sa bliskom prošlošću ni po jednom pitanju. Srbija nije naučila ništa ni iz jednog svog poraza. Srbija nije razumela ni svoje ni tuđe rane. Srbija luta, boji se da se suoči sa realnošću i dalje živi u mržnji. I dan danas gradimo zidove umesto mostove, piše.

- Hrvatska je nudila Z4 plan! Zašto ste to odbili? Pitajte svoje roditelje, možda znaju nešto o tome… A ovaj vam je sada na vlasti pa vi gledajte gde je problem, istaknuo je.

Dotaknuo se filmova 'Dara iz Jasenovca' i 'Oluja', koje nikad nije gledao.

- Da li je u početku filma 'Oluja' prikazan Vučić dok drži miting u Glini i govori Srbima kako ne treba da prihvate plan Z4? Da li je prikazana srpska policija koja po naređenju srpskih vlasti brani nesrećnom narodu da uđe u Srbiju? Ko glumi one što naplaćuju izbeglicama vodu pored puta? Ko glumi pokojnog Babića kako pred Haškim tribunalom priznaje krivicu i traži oprost od Hrvatskog naroda, ima li te uloge u filmu?, pita se.

Dodao je da se sve dogodilo prije 30, a ne 100 godina te da još uvijek ima onih koji se jako dobro sjećaju kako su izbjeglice dočekane te kako su sve mlađe gurali natrag u sukob. Smatra da, dok je god onih 'koji bi za siću prodali i dijete, od Srbije nema ništa'.

- Današnja srpska politika je ista kao 90-ih, ratohuškačka, i danas još očevi planiraju 'dogodine u Kninu', 'dogodine u Prizrenu', 'kad se srpska vojska na Kosovo vrati'… a onda kukate kada deca 'ni kriva ni dužna' voze traktore put Bestragije, gde im naplaćujete i vodu. Umesto što svoju rođenu decu trujete pričama o nekavim herojima, legendama, srpskom svetu… bolje bi bilo da im govorite o tome da u Evropi već skoro 30 godina ne postoje granice i da se ljudi tamo dele uglavnom na dobre i loše, a nikako po nacionalnoj, verskoj ili rasnoj osnovi. Dragi moji Srbi, dok su vam vođe takvi kao Vučić, Dodik… bit će i OLUJE, zaključio je status.