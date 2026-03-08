Virdžine (tobelije, ostajnice ili zaklete djevice) žene su koje su u patrijarhalnim društvima preuzimale ulogu muškarca. Običaj potiče iz Albanije, gdje je Kanon (zakonik) Leke Dukađina predviđao da u obiteljima gdje su same sestre ili je samo jedna kći ona preuzima ulogu muškarca, glave kuće, i time stječe i pravo na nasljedstvo, ali mora živjeti u celibatu. Virdžina je bilo po svim patrijarhalnim krajevima Balkana, od Albanije do brdskih krajeva Hrvatske
Virdžina je bila u partizanima! No i među - ustašama. Zaklete djeve preuzele ulogu muškaraca
Odlazeći, neposredno pred rat prema Kninu - sve je kuhalo, upravo je otpočela "balvan revolucija" - novinarka Jasna Babić namjeravala je napraviti reportažu o snimanju filma "Virdžina". Bilo je to prijelomne, 1991. godine i na setu se osjećala nervoza - ekipa Srđana Karanovića (režiser) i Rajka Grlića (producent) morala je svakodnevno prolaziti punktove na kojima su bile naoružane srpske straže. Danju bi pobunjenici postavljali balvane i maltretirali putnike, a noću odvozili balvane na prodaju pa sjekli nove - bio je to inovativan vid gusarske ratne ekonomije. No legendarna novinarka nije išla pisati priču o pobuni.
