Virovitica opet u znaku vlakova, autića, oldtimera i kockica: Stiže 19. burza za velike i male

Ljubitelji modela vlakova, autića, LEGO kockica, starih igračaka i tehničke kulture u nedjelju, 13. rujna, dolaze na svoje. Na novouređenom Trgu kralja Tomislava u Virovitici održat će se 19. sajam, odnosno burza malih vlakova, autića, LEGO kockica i rabljenih igračaka.

Program počinje u 10 sati, a organizatori su pripremili sadržaj za kolekcionare, maketare, ljubitelje tehničke kulture, ali i najmlađe posjetitelje. Događaj se održava pod pokroviteljstvom Grada Virovitice, Turističke zajednice grada Virovitice, Virovitičko-podravske županije i Hrvatske zajednice tehničke kulture.

U Virovitici je otvoren 15. sajam malih vlakova i autića | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Posebno atraktivan dio programa bit će utrke autića na daljinsko upravljanje. Start je predviđen za 11.30 sati, a prijave će se primati do početka utrke na štandu 'Virovitica voli vlakove'. Kotizacija iznosi pet eura po vozaču.

Natjecatelji mogu donijeti vlastiti autić, ali to nije uvjet za sudjelovanje. Za one koji nemaju svoj model organizatori će osigurati vozilo koje će ih čekati na startu.

Utrke će biti podijeljene u četiri kategorije – djeca do šest godina, djeca od sedam do deset godina, natjecatelji od 11 do 15 godina te posebna kategorija 'mame protiv tata'. Najbolje očekuju medalje, a nagrade će osigurati izlagači modela autića, vlakova i LEGO kockica.

Na svoje će doći i ljubitelji automobilske povijesti. Zahvaljujući Oldtimer klubu Virovitica, na sajmu će biti izloženo gotovo 60 oldtimer vozila.

Organizatori su pripremili i niz drugih aktivnosti iz svijeta tehničke kulture. Aeroklub Virovitica predstavit će opremu za tečaj paraglajdinga, dok će Radio klub Virovitica posjetiteljima približiti mogućnosti komunikacije putem radijskih veza – bez korištenja mobitela. Posebna atrakcija bit će mogućnost uspostavljanja radio veze preko odbijanja signala od Mjeseca.

Foto: Virovitica voli vlakove

Tehnička škola iz Slatine održat će radionicu 3D printanja. Posjetitelji će moći vidjeti kako nastaju predmeti pomoću 3D printera, a posebna zanimljivost bit će korištenje filamenta proizvedenog od starih plastičnih boca.

Po prvi put na sajmu će biti predstavljene i stare arkadne igre. Organizatori žele mlađim generacijama pokazati kako su nekada izgledali automobilski i motociklistički simulatori te igre koje su ljubiteljima utrka pružale zabavu u doba kada su grafiku činili prepoznatljivi pikseli.

Posebna pogodnost očekuje i posjetitelje koji u Viroviticu odluče doći vlakom. HŽ Putnički prijevoz osigurao je 40 posto popusta na povratnu kartu za one koji dolaze na događaj željeznicom. Ulaznicu je potrebno kupiti po sniženoj cijeni, a potom je na štandu događaja ovjeriti.

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti organizatoru Goranu Dencu na broj 098 172 9994.