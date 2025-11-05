Virovitica: Policija kod 23-godišnjaka pronašla 1,34 kg marihuane i preciznu vagu

Policija je kod 23-godišnjaka s područja Virovitice pronašla više od kilograma droge marihuane. U priopćenju piše da su 4. studenog proveli pretragu doma i drugih prostora gdje prebiva te su mu oduzeli ukupno 1343,5 grama marihuanei jednu preciznu vagu s tragovima zelene biljne materije.

Foto: PU virovitičko-podravska

- Pronađena materija je oduzeta i poslana na vještačenje, a po zaprimanju nalaza slijedi podnošenje odgovarajućeg pismena nadležnom tijelu - priopćili su iz policije.

