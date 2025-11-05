Tijekom pretrage njegova doma i drugih prostora, policija mu je oduzela i preciznu vagu s tragovima droge
PAO DILER
Virovitica: Policija kod 23-godišnjaka pronašla 1,34 kg marihuane i preciznu vagu
Policija je kod 23-godišnjaka s područja Virovitice pronašla više od kilograma droge marihuane. U priopćenju piše da su 4. studenog proveli pretragu doma i drugih prostora gdje prebiva te su mu oduzeli ukupno 1343,5 grama marihuanei jednu preciznu vagu s tragovima zelene biljne materije.
- Pronađena materija je oduzeta i poslana na vještačenje, a po zaprimanju nalaza slijedi podnošenje odgovarajućeg pismena nadležnom tijelu - priopćili su iz policije.
