Virovitički 'Rambo' imao čak 42.000 metaka i gomilu oružja

Piše Veronika Miloševski,
Virovitički 'Rambo' imao čak 42.000 metaka i gomilu oružja
Foto: PU viroviticko-podravska

Također je posjedovao 15 rogovlja srneće divljači, 10 rogovlja jelenske divljači i jednu prepariranu glavu muflona koje je posjedovao bez potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova

Policija je oduzela nekoliko vrsta pušaka i više od 42 tisuća metaka muškarcu (60) s područja općine Gradina, javila je virovitičko-podravska policija. Muškarca su kriminalističko istraživali zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari".


 

Foto: PU viroviticko-podravska


Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni nedozvoljeno posjedovao: pištolj ručne izrade, četiri spremnika za automatsku pušku, pušku s užlijebljenim cijevima, pušku s glatkim cijevima, zračnu pušku, plinski pištolj, revolver, 42 338 komada streljiva raznih kalibara te 15 rogovlja srneće divljači, 10 rogovlja jelenske divljači i jednu prepariranu glavu muflona koje je posjedovao bez potvrde o podrijetlu divljači i njezinih dijelova. 

Predmeti koje je muškarac nedozvoljeno posjedovao su oduzeti, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela "Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari", Optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i Obavijest o počinjenom prekršaju Državnom inspektoratu zbog prekršaja iz Zakona o lovstvu.

