Obavijesti

News

Komentari 0
ŽAO IM JE BACITI

Virovitičko-podravski OPG besplatno dijeli lubenice

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Virovitičko-podravski OPG besplatno dijeli lubenice
Opuzen: Berba lubenica | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Žao nam je da propadne otprilike 60 tona lubenica i otprilike 40 tona dinja, pišu iz OPG-a te svim zainteresiranima poručuju da s njihovih polja slobodno uberu lubenice i dinje

OPG Čor iz Križnice besplatno dijeli lubenice, a putem društvene mreže pozvali su one koji je vole da slobodno svrate na njihovo imanje u Virovitičko-podravskoj županiji i uberu lubenice, jer im žao malčirati ih. U svojoj objavi na Facebooku istaknuli su da ih žalosti što nitko ne želi njihove proizvode, dinje i lubenice "slatke kao med" i što je kupcima, kako se čini, očito ukusnije uvozno.

„Žao nam je da propadne otprilike 60 tona lubenica i otprilike 40 tona dinja“, pišu iz OPG-a te svim zainteresiranima poručuju da s njihovih polja slobodno uberu lubenice i dinje jer žao im je malčirati.

"Slobodno i bez ustručavanja dođite u Križnicu, preko Drave, na kućni broj 53, gdje proizvode dijelimo", poručili su.

Prema istraživanjima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u Hrvatskoj maloprodajni i distribucijski lanci hrane ukupno su u 2023. bacili više od 60 tisuća tona hrane.

Neki od lanaca tvrde da pokušavaju smanjiti broj sezonskih proizvoda sniženjima.

U OPG-u Čor očito se ne slažu s politikom bacanja hrane pa su se odlučili na plemeniti čin dijeljenja svojih proizvoda, dinja i lubenica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'
NAKON OPERACIJE SRCA

Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'

Hrvatski premijer Andrej Plenković smršavio je 15-ak kilograma u zadnjih nekoliko mjeseci, a najviše mu je pomogla promjena prehrane.
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Senzacionalno otkriće! U Savi pronašlo blago staro čak dvije tisuće godina: 'Ovo je čudo'
NEVJEROJATNO

Senzacionalno otkriće! U Savi pronašlo blago staro čak dvije tisuće godina: 'Ovo je čudo'

Otkrivene su rijetke bipiramidalne ingote koje bi mogle promijeniti pogled na ulogu Bosanske Posavine u antičkoj trgovini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025