Virovitičko-podravski OPG besplatno dijeli lubenice

OPG Čor iz Križnice besplatno dijeli lubenice, a putem društvene mreže pozvali su one koji je vole da slobodno svrate na njihovo imanje u Virovitičko-podravskoj županiji i uberu lubenice, jer im žao malčirati ih. U svojoj objavi na Facebooku istaknuli su da ih žalosti što nitko ne želi njihove proizvode, dinje i lubenice "slatke kao med" i što je kupcima, kako se čini, očito ukusnije uvozno.

„Žao nam je da propadne otprilike 60 tona lubenica i otprilike 40 tona dinja“, pišu iz OPG-a te svim zainteresiranima poručuju da s njihovih polja slobodno uberu lubenice i dinje jer žao im je malčirati.

"Slobodno i bez ustručavanja dođite u Križnicu, preko Drave, na kućni broj 53, gdje proizvode dijelimo", poručili su.

Prema istraživanjima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u Hrvatskoj maloprodajni i distribucijski lanci hrane ukupno su u 2023. bacili više od 60 tisuća tona hrane.

Neki od lanaca tvrde da pokušavaju smanjiti broj sezonskih proizvoda sniženjima.

U OPG-u Čor očito se ne slažu s politikom bacanja hrane pa su se odlučili na plemeniti čin dijeljenja svojih proizvoda, dinja i lubenica.