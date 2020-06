U Sjevernoj Makedoniji dosad je COVIDOM-19 zara\u017eeno 2790 ljudi, a 149 ih je preminulo, govore posljednje statistike.

Virus opet buknuo u Sjevernoj Makedoniji: 'Šale se da su novi Wuhan, čak 177 novozaraženih!'

U toj je zemlji posljednjih dana došlo do drastičnog pogoršanja s pandemijom korona virusa pa je ponovo uvedeno ograničeno kretanje građana

<p>U posljednja 24 sata u Sjevernoj Makedoniji od korona virusa preminulo je dvoje ljudi, a čak je 177 novozaraženih.</p><p>Preminule osobe su iz glavnog grada Skoplja i Kumanova, grada na sjeveru zemlje, u blizini granice sa Srbijom i Kosovom.</p><p>Od 177 novozaraženih, njih je 105 iz Skoplja, priopćilo je Ministarstvo zdravlja Sjeverne Makedonije.</p><p>U toj je zemlji posljednjih dana došlo do drastičnog pogoršanja s pandemijom korona virusa pa je ponovo uvedeno ograničeno kretanje građana. U određenim regijama jučer je uveden policijski sat do ponedjeljka do 5 sati.</p><p>U Sjevernoj Makedoniji dosad je COVIDOM-19 zaraženo 2790 ljudi, a 149 ih je preminulo, govore posljednje statistike.</p><p>Epidemiološka situacija u zemlji zabrinula je i Bugarsku koja je uvela dvotjednu karantenu za sve koji dolaze iz Sjeverne Makedonije.</p><h2>'Kod nas nesumnjivo postoji drugi val epidemije'</h2><p>Ministar zdravlja Sjeverne Makedonije <strong>Venko Filipçe </strong>izjavio je jučer da u njegovoj zemlji nesumnjivo postoji drugi val epidemije korona virusa, ali da sam virus značajno slabi.</p><p>Filipçe je na online konferenciji za novinare rekao da analize simptoma u posljednjih tjedan dana pokazuju da ima ogroman broj slučajeva koji su asimptomatski sa slabim simptomima, i to bliz 90 posto.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Ministar zdravlja Sjeverne Makedonije o drugom valu epidemije:</strong></p><p>- Ovo uopće ne znači da virus nije opasan. Svjedoci smo i sada ima pacijenaata s teškom kliničkom slikom. Virus je tu, širi se i nepoštivanje mjera će samo značiti produljavanje krize - poručio je Filipçe.</p><p>Kako je istaknuo, novi val širenja virusa je rezultat nepoštovanja mjera i okupljanja te proslava oko 24. i 25. svibnja i nekoliko dana ranije.</p><p>Ministar zdravlja Sjeverne Makedonije je dodao da se, iako je broj novozaraženih visok, virus širi u okvirima već poznatih žarišta ili kod osoba koje su već bile u izolaciji, ali i da ima i slučajnog širenja, što je dokaz da virus postoji.</p><p>- Povećan broj zaraženih, može se reći da je to bilo očekivano, zbog načina testiranna koji smo primijenili prethodnih dana. Danas imamo najveći broj testova u 24 sata, tako da se ovim poznatim skupinama vrlo rano identificiraju nosioci. Zato mislimo da će novi val kratko trajati, ali ostajemo jako pažljivi i oprezni - poručio je Filipçe.</p><p> </p>