Virus se probio u varaždinski samostan: 'Nažalost, pozitivni su gotovo svi fratri i postulanti'

Na koronu su pozitivni gotovo svi fratri i postulanti, no srećom nitko nema teške simptome. Samostan je zatvoren i do daljnjega su svi u karanteni.

<p>Koronavirus je ušao u Župu sv. Vida u Varaždinu, odnosno u kapucinski samostan, objavili su kapucini na svojim <a href="https://www.zupa-vid-varazdin.hr/Po%C4%8Detna/" target="_blank">internetskim stranicama</a>. Na koronu su pozitivni gotovo svi fratri i postulanti, no srećom nitko nema teške simptome. Samostan je zatvoren i do daljnjega su svi u karanteni.</p><p>– Moramo Vas obavijestiti da je virus ušao i u naš varaždinski samostan. Kako i kada, ne znamo. Skoro pa svi fratri i postulanti pozitivni smo na „Coronu“. Za sada, hvala Bogu, nitko nema teške simptome, ali ne znamo što nam nosi sutra.</p><p>Zbog toga, samostan je do daljnjega zatvoren i svi smo u karanteni.</p><p>Mise će se odvijati po redovnom rasporedu zahvaljujući našem biskupu mons. Boži Radošu koji je organizirao svećenike iz biskupije da slave mise umjesto nas kapucina. Crkvu je temeljno dezinficirala epidemiološka služba tako da s te strane ne bi trebalo biti problema. Vjeronauk je naravno do daljnjega otkazan kao i bilo kakve druge aktivnosti vezane uz samostan.</p><p>Molimo Vas, dragi vjernici, koji ste unazad tjedan dana bili na misi u našoj crkvi, da pripazite na moguće simptome – napisali su, između ostaloga, kapucini na svojim stranicama.</p>