Virus se širi, svinje se usmrćuju, a političari međusobno optužuju

Ministar poljoprivrede David Vlajčić svakodnevno obilazi istok zemlje i pokušava okupiti sve relevantne službe u Nacionalni stožer obrane od afričke svinske kuge kako bi se širenje ove epidemije što prije zaustavilo.

Dok se svaki dan pojavljuju po jedan ili dva objekta s novozaraženim svinjama, ministar dobiva sve više upita o tome kako je virus dospio u najbolje štićenu farmu u Sokolovcu te je li tu ipak riječ o specijalnom ratu protiv Hrvatske, namjernim unošenjem virusa na farmu s deset tisuća komada svinja.

Tu su tezu sve više počeli komentirati i ostali političari, među kojima i Ranko Ostojić te članovi SDSS-a, koji Vlajčića prozivaju da bez dokaza barata opasnim tvrdnjama o specijalnom ratu.

- Podsjetio bih Ranka Ostojića na svastiku na Poljudu. Imaš li Ranko odgovor na pitanje tko je nacrtao svastiku i je li to bio oblik specijalnog rata protiv hrvatske nogometne reprezentacije, bio si tad ministar? Možda je bolje da on šuti o afričkoj svinjskoj kugi ako nema odgovor na pitanje o svastici.

Što se tiče SDSS-a, samo ću reći da je afrička svinjska kuga u Jagodnjaku pokazao nemar čelnika općine o biosigurnosnim uvjetima i ilegalnim radnjama s obzirom na to da je sama obitelj načelnice imala dva ilegalna gospodarstva, jedan s neprijavljenim svinjama, sljedivošću i zdravstvenoj sigurnosti. Dakle, to je ta linija kritiziranja od strane SDSS-a koji pokušava prikriti ilegalne radnje.

Od svih zaraženih gospodarstava u Jagodnjaku, gotovo je pola zatečeno s barem jednom ilegalnom aktivnošću. Meni spočitavaju prebacivanje odgovornosti, a ja smatram da je takvo njihovo ponašanje prebacivanje odgovornosti koju su trebali preuzeti kao SDSS - poručio je ministar Vlajčić.

Na sastanku s čelnicima u vukovarskoj-srijemskoj županiji naglasio je potrebu da svi budu odgovorni prema hrvatskom svinjogojstvu, prema svojim mještanima koji rade po zakonu, pri borbi s virusom.

- Ova bolest ne prepoznaje ni političke boje ni krvna zrnca i svi smo otišli na konstruktivni razgovor i očekujem da će oni kroz razgovore sa svojim načelnicima stožera zauzeti odgovoran stav prema epidemiji - rekao je Vlajčić.

Jagodnjak: Započela je eutanazija životinja zaraženih svinjskom kugom | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zanijekao je kako će doći do zabrane manifestacija i priredbi na područjima pod bolesti, rekavši kako je uvjete za njihovo održavanje potrebno ponovno razmotriti i prilagoditi novonastaloj situaciji na terenu.

Inače, jučer su potvrđeni novi slučajevi afričke svinjske kuge na gospodarstvu u naselju Mece, Općina Darda, u Osječko-baranjskoj županiji. Ondje se nalazilo 20 svinja.