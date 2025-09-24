Obavijesti

News

Komentari 0
ŠIRI SE EPIDEMIJA

Virus se širi, svinje se usmrćuju, a političari međusobno optužuju

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 2 min
Virus se širi, svinje se usmrćuju, a političari međusobno optužuju
Sokolovac: Kreće eutanazija svinja, uvode se novi sigurnosni protokoli | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Domovinski pokret implicira da se vodi specijalni rat protiv Hrvatske, a oporba proziva ministra poljoprivrede Vlajčića da bez dokaza barata tvrdnjama o specijalnom ratu. On tvrdi da SDSS prikriva ilegalne radnje

Ministar poljoprivrede David Vlajčić svakodnevno obilazi istok zemlje i pokušava okupiti sve relevantne službe u Nacionalni stožer obrane od afričke svinske kuge kako bi se širenje ove epidemije što prije zaustavilo.

Dok se svaki dan pojavljuju po jedan ili dva objekta s novozaraženim svinjama, ministar dobiva sve više upita o tome kako je virus dospio u najbolje štićenu farmu u Sokolovcu te je li tu ipak riječ o specijalnom ratu protiv Hrvatske, namjernim unošenjem virusa na farmu s deset tisuća komada svinja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Osijek: Ministar Vlajčić dao je izjavu medijima o afričkoj svinjskoj kugi 03:42
Osijek: Ministar Vlajčić dao je izjavu medijima o afričkoj svinjskoj kugi | Video: 24sata/pixsell

Tu su tezu sve više počeli komentirati i ostali političari, među kojima i Ranko Ostojić te članovi SDSS-a, koji Vlajčića prozivaju da bez dokaza barata opasnim tvrdnjama o specijalnom ratu.

- Podsjetio bih Ranka Ostojića na svastiku na Poljudu. Imaš li Ranko odgovor na pitanje tko je nacrtao svastiku i je li to bio oblik specijalnog rata protiv hrvatske nogometne reprezentacije, bio si tad ministar? Možda je bolje da on šuti o afričkoj svinjskoj kugi ako nema odgovor na pitanje o svastici.

Što se tiče SDSS-a, samo ću reći da je afrička svinjska kuga u Jagodnjaku pokazao nemar čelnika općine o biosigurnosnim uvjetima i ilegalnim radnjama s obzirom na to da je sama obitelj načelnice imala dva ilegalna gospodarstva, jedan s neprijavljenim svinjama, sljedivošću i zdravstvenoj sigurnosti. Dakle, to je ta linija kritiziranja od strane SDSS-a koji pokušava prikriti ilegalne radnje.

Od svih zaraženih gospodarstava u Jagodnjaku, gotovo je pola zatečeno s barem jednom ilegalnom aktivnošću. Meni spočitavaju prebacivanje odgovornosti, a ja smatram da je takvo njihovo ponašanje prebacivanje odgovornosti koju su trebali preuzeti kao SDSS - poručio je ministar Vlajčić.

OTKRIO DETALJE SA SASTANKA Vlajčić o afričkoj svinjskoj kugi i pokolju tisuća svinja: 'Krenulo je u Srbiji i BiH. Zaključite sami'
Vlajčić o afričkoj svinjskoj kugi i pokolju tisuća svinja: 'Krenulo je u Srbiji i BiH. Zaključite sami'

Na sastanku s čelnicima u vukovarskoj-srijemskoj županiji naglasio je potrebu da svi budu odgovorni prema hrvatskom svinjogojstvu, prema svojim mještanima koji rade po zakonu, pri borbi s virusom.

- Ova bolest ne prepoznaje ni političke boje ni krvna zrnca i svi smo otišli na konstruktivni razgovor i očekujem da će oni kroz razgovore sa svojim načelnicima stožera zauzeti odgovoran stav prema epidemiji - rekao je Vlajčić.

Jagodnjak: Započela je eutanazija životinja zaraženih svinjskom kugom
Jagodnjak: Započela je eutanazija životinja zaraženih svinjskom kugom | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zanijekao je kako će doći do zabrane manifestacija i priredbi na područjima pod bolesti, rekavši kako je uvjete za njihovo održavanje potrebno ponovno razmotriti i prilagoditi novonastaloj situaciji na terenu.

Inače, jučer su potvrđeni novi slučajevi afričke svinjske kuge na gospodarstvu u naselju Mece, Općina Darda, u Osječko-baranjskoj županiji. Ondje se nalazilo 20 svinja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025