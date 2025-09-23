Vlajčić o afričkoj svinjskoj kugi i pokolju tisuća svinja: 'Krenulo je u Srbiji i BiH. Zaključite sami'

U Osijeku je danas održan treći sastanak Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge, na kojem se raspravljalo o pogoršanoj situaciji u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. U nazočnosti glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade David Vlajčić najavio je niz novih mjera za suzbijanje širenja ove opasne bolesti koja prijeti hrvatskim farmama. Istaknuo je važnost koordinacije između državnih institucija i lokalnih vlasti.

- S Ravnateljstvom civilne zaštite definirali smo operativni model daljnjeg postupanja. Njihova je uloga ključna u organizaciji ljudstva i komunikaciji s terenskim timovima, ovlaštenim veterinarima i inspektorima. U suradnji s jedinicama lokalne samouprave osigurat će se dovoljan broj ljudi kako bi se postupci inspekcije, eutanazije i odlaganja životinja mogli provoditi nesmetano - rekao je Vlajčić.

Osijek: Ministar Vlajčić dao je izjavu medijima o afričkoj svinjskoj kugi | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Na sastanku su raspravljali o realizaciji zaključaka sa subotnjeg sastanka, uključujući nadzor punktova, državne granice, zaraženih farmi te farmi s više od 1.000 svinja. Dogovorena je policijska pratnja veterinarskim inspektorima na terenu.

- Što se tiče Državnog inspektorata, dogovorili smo dinamiku revizije gospodarstava i biosigurnosnih mjera, uz pojačane aktivnosti na terenu, ponovno u suradnji s policijom. Sve ono što smo od subote komunicirali prema javnosti sada provodimo u djelo - s jedinim ciljem: zaštititi zdrava gospodarstva i spriječiti daljnje širenje afričke svinjske kuge - rekao je ministar.

Ono što imaju za cilj je spriječiti prodiranje virusa u druge županije.

- Na područjima gdje je virus već prisutan, radimo na njegovom suzbijanju odgovorno i profesionalno - kazao je.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji održat će koordinacijski sastanak s lokalnim stožerom, načelnicima i gradonačelnicima s tog područja. Cilj je operativno usuglasiti sve postupke, razjasniti nadležnosti i osigurati brzu i učinkovitu komunikaciju, kazao je ministar. Istog dana sastanak je zakazan i u Osječko-baranjskoj županiji, također s načelnicima i gradonačelnicima svih jedinica lokalne samouprave.

- Najvažnije je osigurati nesmetanu komunikaciju, bez šumova, bez kašnjenja, i s jasnim dogovorima tko što radi, u vrlo kratkim rokovima. To je ključno u ovim zahtjevnim trenucima, kako bismo zaustavili širenje afričke svinjske kuge. Naš je cilj svesti svaki mogući rizik na minimum - posebno zbog činjenice da se ljudi kreću u prirodi gdje obitavaju divlje svinje, koje su jedan od glavnih prenositelja virusa. Time potencijalno mogu unijeti virus u sela i proširiti ga dalje po Hrvatskoj - kazao je ministar.

Vlajčić je naglasio da je pitanje trenutka kada će organizirati odstrel divljih svinja u Kopačkom ritu.

- Razgovarat ćemo s lovačkim društvima, policijom, da vidimo kakvo je stanje s odstrelom divljih - rekao je.

Dodao je i da konstantna edukacija unutar ratara, stočara i poljoprivrednika postoji.

- Vjerujem da oni znaju što im je činiti. Mi činimo sve što je u mogućnosti. Naše mjere neće biti učinkovite ako se svi skupa ne pridržavamo pravila. Da su se pravila poštivala, ne bi došlo do ovoga danas - rekao je Vlajčić.

Naglasio je i da je htio maksimalno ozbiljno i odgovorno pristupiti ovom problemu te da ni jednu opciju ne isključuju.

- Govorimo stalno o ljudskom faktoru, a on može biti namjeran ili nenamjeran. Propusti se događaju, svi smo ljudi. Što se tiče specijalnog rata. Ta poruka je izašla koju smo svi ozbiljno shvatili. Ne želim si dopustiti u ovoj situaciji reći da je to nemoguće. Želimo biti spremni na sve - naglasio je ministar.

Kaže da su se i 2023. godine borili s afričkom svinjskom kugom i uspjeli bolest staviti pod kontrolu.

- Međutim, početkom ove godine žarišta izvan svake kontrole pojavila su se u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Nedugo zatim, počela su se pojavljivati i kod nas, točkasto raspoređena. Zaključite sami. Po prvi put otkako se borimo s afričkom svinjskom kugom, virus nam ulazi u veliku farmu - s oko 10.000 svinja. Do sada su zaraženi bili uglavnom manji objekti, do 500 svinja. Ne želim ništa isključiti, ali situacija je ozbiljna. Iako trenutno govorimo o oko 5% ukupne svinjogojske proizvodnje, to je dovoljan znak za sve nas da se ovom situacijom moramo baviti s time na ovaj način, ozbiljno - rekao je Vlajčić.

Riječ je zatim preuzeo glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

- Izolirali smo cijelu farmu Sokolovac. Želim apelirati na ljudski razum. Bitno nam je da kad nešto izoliramo, da se to ne širi na druge objekte. Ljudski faktor je užasno bitan. Kad riješimo slučaj u Sokolovcu, onda ćemo krenuti dalje ako bude potrebno. Zasad nema naznaka da nam je negdje još to probilo dalje - rekao je.

Kazao je da je tempo eutanazija svinja dobar.

- Tamo je nešto više od 9800 svinja. Sam postupak je kompliciran. Ne bih licitirao u danima kada će to završiti, ali se mogu složiti da će to biti gotov unutar desetak dana. Bitno je istaknuti da smo izolirali zarazu u tom objektu - dodao je.