Virus Zapadnog Nila potvrdili kod uginulih vrana u Sloveniji

Nacionalni veterinarski institut u Sloveniji je potvrdio prisutnost virusa Zapadnog Nila kod uginulih sivih vrana pronađenih na području gradova Ljubljana i Grosuplje, javlja u četvrtak slovenska novinska agencija STA.

Bolest je posljednji put potvrđena kod ptica u Sloveniji 2024., a ove godine nije zabilježena kod ljudi, objavila je u četvrtak slovenska uprava za sigurnost hrane i veterinarstvo.

Ptice su prirodni rezervoari virusa Zapadnog Nila, a prenositelji su komarci. Nekoliko vrsta ptica, među kojima su vrane, veoma je podložno zarazi pa je moguće da dođe do naglog širenja zarazne bolesti sa smrtonosnim ishodom.

Virus Zapadnog Nila potječe iz Afrike. Prvi put je identificiran 1937. u istoimenoj pokrajini Ugande. Prisutan je u Europi, Aziji, Africi, Australiji i Americi, a na Starom kontinentu se prvi put pojavio u Francuskoj početkom 1960-ih.

Ove godine je u Europi zabilježeno preko 1000 lokalnih slučajeva zaraze virusom diljem Europe, izvijestio je prošlog tjedna Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC). Broj zaraza se naglo povećao proteklih tjedana. Bolest je ove godine potvrđena u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Nizozemskoj, Italiji, Španjolskoj, Belgiji, Njemačkoj, Austriji, Grčkoj, Švicarskoj i Francuskoj.

Riječ je o zoonozi, odnosno bolesti koja se sa životinje prenosi na ljude. To se u pravilu događa ugrizom zaraženog komarca. Prema slovenskom Nacionalnom institutu za javno zdravlje, većina zaraženih osoba ne pokazuje znakove bolesti ili ima simptome nalik gripi poput vrućice, glavobolje, bolova u mišićima i umora.

U nekim slučajevima bolest može imati teške posljedice te zahvatiti središnji živčani sustav. Većina zaraza događa se između sredine srpnja i konca rujna.